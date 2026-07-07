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Albiste izango dira: San Fermin eguna, alerta laranja beroagatik eta NATOren goi-bilera Ankaran

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
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Sanferminetako entzierro bat. EFEren artxiboko argazkia.
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- San Fermin eguna: Atzoko txupinazoaren ostean, egun handia da gaur Iruñean, San Fermin eguna, eta horrenbestez, gaur izango da lehen entzierroa ere, Cadizeko Fuente Ymbro ganadutegiko zezenekin. Entzierroak bezala, egunak ematen duena ere jasoko dugu Orainen. 

- Alerta laranja beroagatik: beroa muturrekoa izango da astearte honetan lurraldearen hegoaldean eta erdialdean eta, eta, astelehenaren ildotik, alerta laranjak jarraituko du trantsizio-zonan eta Ebroren ardatzean, 37–38 gradu inguruan izango baitira balioak berriz ere. Kantauri isurialdeko barnealdean abisu horia ezarriko da, 33 gradu inguruko maximoekin, eta kostaldean 26 gradu inguruan kokatuko dira termometroak. 

- NATOren goi-bilera Ankaran: NATOko herrialdeetako buruzagiak Turkian bilduko dira gaur eta bihar, defentsako gastuak handitzeko Donald Trumpek Europari egiten dion presioa atze-oihal dela. Buruzagiek defentsa gastu helburuetarako aurrerapenean, sektorearen industria-ekoizpenean eta defentsa zama Estatu Batuetatik Europara nola lekualdatu aztertzea espero da. 

Sanferminak Iruñea Bero-boladak Alerta Meteorologikoak Munduko albisteak Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Gizartea

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