San Fermin
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Garbitzaileak buru-belarri aritu dira ibilbidea garbitzen sanferminetako lehen gauaren ondoren

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Egunero, 253-317 pertsonak osatzen dute garbiketa, brigadetan banatuta, eta 80 edukiontzi gorri, 800 eta 1.000 litro artekoak, eta 120 litroko 800 paperontzi ere jarri dituzte.

Sanferminak Iruñea Gizartea

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