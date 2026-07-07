Dos personas detenidas por agresión sexual en el arranque de las fiestas de San Fermín
Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de sendos delitos de agresión sexual durante el primer día de las fiestas de San Fermín de 2026, según ha informado este martes el Ayuntamiento de Pamplona.
En un comunicado, el Consistorio ha precisado que el punto de información sobre agresiones sexistas de la Plaza del Castillo ha registrado un total de seis incidencias en las primeras 24 horas de las fiestas, de las cuales dos se han tramitado finalmente como denuncias policiales y se han saldado con los citados arrestos.
Este punto de información está concebido como un espacio especializado para facilitar atención a las mujeres que lo necesiten, ofreciéndoles asesoramiento sobre recursos disponibles, direcciones, horarios y acompañamiento en un clima que asegura la confidencialidad y el derecho al anonimato.
El Ayuntamiento de Pamplona ha aclarado que, en el arranque de las fiestas, no ha sido necesario activar el protocolo de atención y acompañamiento especializado al no haber sido solicitado por las víctimas.
10 años de la agresión sexual de 'La Manada'
Estos hechos se producen en una fecha marcada en el calendario por el décimo aniversario de la agresión de 'La Manada'. Aquel suceso, ocurrido en la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal del centro de Pamplona, dio inicio a un histórico proceso judicial que, tras una polémica primera condena por abuso, culminó con el Tribunal Supremo elevando la pena a 15 años de prisión por agresión sexual.
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