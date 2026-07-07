INDARKERIA MATXISTA
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Bi pertsona atxilotu dituzte sexu-erasoak egitea egotzita sanferminetako lehen egunean

Agiri baten bidez, Iruñeko Udalak bi atxiloketak baieztatu ditu jaietako lehen 24 orduak igarota egin duen balantzean. 

Ten years after the case so-called 'La Manada' (wolfpack), where five men sexual abuse of a young woman during the San Fermin Fest, the city is covered of banners warning the men and calling justice for another sexual abuse cased that where not solved in Pamplona, northern Spain on 07 July 2026. The 'Sanfermines' run continues until 14 July. EFE/ Villar Lopez
Indarkeria matxistaren aurkako kartelak eta pankartak Iruñeko kaleetan. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona atxilotu dituzte 2026ko sanferminetako lehen egunean sexu-erasoa leporatuta, Iruñeko Udalak astearte honetan jakinarazi duenez.

Agiri batean Udalak zehaztu duenez, sexu-erasoei aurre egiteko Gaztelu Plazan kokatuta dagoen informazio-gunean sei gertakari erregistratu dituzte jaien lehenengo 24 orduetan. Horietatik bi Poliziak izapidetu ditu salaketa gisa, eta, ondorioz, bi atxilotu izan dira.

Informazio-gune horren helburua da emakumeei arreta erraztea, eta eskuragarri dauden baliabideei, helbideei, ordutegiei eta laguntzei buruzko aholkuak ematea, betiere konfidentzialtasuna eta anonimotasunerako eskubidea bermatzen dituen giroan.

Iruñeko Udalak argitu duenez, festen hasiera honetan ez da beharrezkoa izan arreta eta laguntza espezializatuko protokoloa aktibatzea, biktimek ez baitute eskatu.

Sanferminetako talde-bortxaketaren 10. urteurrenean

Atxiloketa hauek 'La Manada' taldearen erasoaren hamargarren urteurrenarekin bat gertatu dira. Gertaera hura 2016ko uztailaren 7ko goizaldean izan zen, Iruñeko erdialdeko atari batean, eta prozesu judizial historiko bati bidea eman zion; sexu-abusuagatiko lehen kondena polemiko baten ondoren, Auzitegi Gorenak zigorra 15 urteko kartzelara igotzea erabaki zuen, sexu-eraso delituagatik.

Iragarkia
GRAF5747. PAMPLONA, 22/06/2018.- Manifestación en Pamplona en protesta por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de la Manada, condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual de una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
Iruñea Sanferminak Gizartea Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Nafarroa

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18:00 - 20:00
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