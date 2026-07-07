La Diputación de Gipuzkoa convoca 281 plazas de empleo público en 18 nuevos procesos selectivos

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado este lunes las bases reguladoras y las convocatorias de 18 nuevos procesos selectivos para la cobertura de 281 plazas de empleo público. En palabras de la portavoz foral, Irune Berasaluze, el objetivo de esta convocatoria es "seguir avanzando en la incorporación progresiva y estable de nuevo personal, y abordar el relevo generacional de la plantilla foral".

Según Berasaluze, la Diputación se encuentra inmersa en un cambio de ciclo histórico, ya que “en solo una década, casi la mitad de la plantilla, en torno a 1 000 personas, se jubilará, y es imprescindible garantizar una renovación planificada".

Entre las plazas ofrecidas, destaca la convocatoria de 153 plazas de administrativo/a, de las cuales 150 corresponden a la Diputación Foral de Gipuzkoa y otras tres a las Juntas Generales de Gipuzkoa, gracias al convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones para desarrollar conjuntamente este proceso selectivo.

Siguiendo con el procedimiento habitual, tras la aprobación de los procesos, las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG), y a partir de ese momento se abrirá el plazo de inscripción para los aspirantes. Dicho plazo finalizará a los veinte días hábiles de haberse publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según Berasaluze, los primeros exámenes no comenzarán antes del 11 de enero de 2027. La única excepción será el proceso selectivo de técnicos de grado medio de apoyo a campañas, cuyas pruebas podrán celebrarse a partir del 1 de diciembre de este mismo año.

Relación de plazas convocadas