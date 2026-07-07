Unos 1500 universitarios más podrán recibir becas en la CAV tras aprobarse un nuevo umbral de renta

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes la convocatoria de becas universitarias y de estudios superiores para el curso académico 2026-2027, dotada con un presupuesto de 28,56 millones de euros. La gran novedad de este año es la flexibilización de los requisitos económicos y académicos, una medida que permitirá incorporar a alrededor de 1500 estudiantes más (un incremento del 16 %) respecto a los 8915 que recibieron ayudas el curso anterior en la Comunidad Autónoma Vasca.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha explicado que el objetivo es consolidar un sistema "más amplio y equitativo" para evitar que pequeñas diferencias en el nivel de ingresos supongan la pérdida del derecho a la beca.