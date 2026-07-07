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Unos 1500 universitarios más podrán recibir becas en la CAV tras aprobarse un nuevo umbral de renta

La nueva convocatoria para el curso 2026-2027 reduce la nota media exigida a un 5 y permite cobrar la ayuda por desplazamiento a quienes estudien fuera de Euskadi.

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Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: 1.500 ikasle gehiagok jaso ahal izango dute unibertsitate-beka datorren ikasturtean, Jaurlaritzak baldintzak malgutu ondotik
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EITB

Última actualización

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes la convocatoria de becas universitarias y de estudios superiores para el curso académico 2026-2027, dotada con un presupuesto de 28,56 millones de euros. La gran novedad de este año es la flexibilización de los requisitos económicos y académicos, una medida que permitirá incorporar a alrededor de 1500 estudiantes más (un incremento del 16 %) respecto a los 8915 que recibieron ayudas el curso anterior en la Comunidad Autónoma Vasca. 

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ha explicado que el objetivo es consolidar un sistema "más amplio y equitativo" para evitar que pequeñas diferencias en el nivel de ingresos supongan la pérdida del derecho a la beca.

¿Quiénes podrán recibir las becas universitarias?

Con los nuevos cambios introducidos por el Departamento de Universidades, el perfil de los beneficiarios se amplía notablemente. Por un lado, podrán acceder a estas ayudas las familias con rentas ligeramente superiores, gracias a la creación de un tramo complementario fijado un 10 % por encima del límite actual, cuyos hogares percibirán las mismas cuantías que las contempladas en el umbral anterior. 

Asimismo, se flexibilizan los requisitos académicos: una nota de 5 será suficiente en algunos casos. También se reforzará el apoyo a los estudiantes con alguna discapacidad.

Además, para recibir las ayudas por desplazamiento ya no será obligatorio estudiar la Comunidad Autónoma Vasca; también podrán cobrarlas quienes se trasladen a universidades situadas a un máximo de 200 kilómetros (como Burgos, Cantabria o Navarra, por ejemplo).

Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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