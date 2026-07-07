VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Irun recuerda a Nagore Laffage en el 18º aniversario de su asesinato

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asun casasola nagore laffage irun omenaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nagore Laffage gogoratu dute Irunen, hil zutela 18 urte bete direnean
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EITB

Última actualización

Irun ha recordado este martes en un acto multitudinario a la joven Nagore Laffage, cuando se cumplen 18 años desde que fuera asesinada por José Diego Yllanes en la capital navarra durante los Sanfermines de 2008.  El acto, organizado por la Casa de Mujeres de Irun, ha servido para arropar a su madre, Asun Casasola, y reivindicar el derecho de las mujeres a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida. 

 

 

Titulares de Hoy Irún Violencia machista Machismo Sociedad

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