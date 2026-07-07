El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha asegurado que el Gobierno Vasco "no ha puesto en cuestión en ningún momento" la profesionalidad de los evaluadores de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Tras el Consejo de Gobierno de este martes, el consejero se ha referido a la polémica sobre las correcciones de las notas de Euskera de la PAU de este año, donde varias decenas de alumnos han recurrido a los tribunales por los ceros recibidos.

El consejero ha asegurado que, pese a que en una comparecencia parlamentaria, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destacó que un elevado número de ceros en euskera correspondían a exámenes corregidos por un único evaluador, el Gobierno Vasco "no ha puesto en cuestión en ningún momento la profesionalidad de las personas que corrigen". "No ponemos en cuestión la profesionalidad de las personas que corrijan, y esto lo tenemos muy claro", ha asegurado Iglesias.



Sobre los recursos presentados judiciales por alrededor de 40 estudiantes que obtuvieron muy bajas calificaciones en el examen de euskera, el consejero se ha limitado a afirmar que el proceso judicial deberá "seguir su curso" y que "habrá que atenerse a lo que decidan los tribunales".



Además, ha afirmado que será necesario analizar la conveniencia o no de "organizar de otra manera" cuestiones como la configuración de los tribunales evaluadores o el trabajo que realizan los correctores. A este respecto, ha puesto como ejemplo el funcionamiento del sistema en Reino Unido, donde en la corrección de un examen participan varios evaluadores, que analizan y puntúan la prueba por partes.



El consejero ha reconocido que lo ocurrido e torno a esta PAU ha suscitado un "déficit de confianza, fudamentado o no fundamentado". En este sentido, ha recordado que la existencia de diferentes niveles de exigencia entre uno y otro corrector es algo normal y que, al menos hasta ahora, esto no se había considerado como un elemento "deslegitimador" del sistema.