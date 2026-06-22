La consejera Pedrosa revela que el 47 % de los ceros en euskera en la PAU los ha puesto el mismo profesor

Un total de 79 de los 168 ceros registrados en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), es decir casi un 47 % del total, corresponden a exámenes corregidos por un único evaluador, según ha informado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha reclamado al Rectorado de la EHU "una explicación transparente" sobre esta circunstancia.

Pedrosa, en una comparecencia ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco, ha analizado la situación generada en torno a estos polémicos resultados.

“Una respuesta inmediata, prudente y fundamentada”

En su intervención, la consejera ha afirmado que la preocupación de los alumnos afectados por este problema y de sus familiares "no era infundada", ya que se trata de unos resultados "que contenían elementos objetivos que justificaban pedir explicaciones".

"No hablamos de una variabilidad ordinaria, sino de una distribución de resultados que se aparta de lo estadísticamente esperable y que exigía un análisis y una respuesta inmediata, prudente y fundamentada", ha añadido.



La consejera ha indicado que, según los datos aportados por la EHU, 108 de las 168 calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12, lo que representa un 64,3 % del total. En el caso del tribunal 11, la situación es especialmente llamativa, dado que concentra 80 de las calificaciones de cero; un 47,6 % del total.



Pedrosa ha añadido que a estos datos se les añade otra circunstancia destacable, puesto que en el tribunal 11, todos los ejercicios calificados con cero salvo uno "fueron evaluados por una única persona evaluadora asignada a un tramo alfabético concreto".

Una explicación “transparente”

La consejera ha manifestado que, aunque este hecho "no permite anticipar conclusiones definitivas, sí exige una explicación transparente". Por ese motivo, ha solicitado que se analicen "con absoluto rigor" las razones de una concentración de resultados "tan atípica, alejada de la distribución observada en el resto de tribunales".

Asimismo, la consejera ha reclamado que se publique la composición de los tribunales, "de la misma manera que se hace en otros procesos con exámenes, como las ofertas de empleo público". A su vez, ha pedido que se estudien fórmulas de distribución "más equilibrada" del alumnado entre tribunales y evaluadores, "de manera que se reduzca cualquier riesgo de concentración que pueda generar efectos no deseados o percepciones de desigualdad".