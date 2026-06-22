La consejera Pedrosa revela que el 47 % de los ceros en euskera en la PAU los ha puesto el mismo profesor
Hasta el 64,3 % de las calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12.
Un total de 79 de los 168 ceros registrados en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), es decir casi un 47 % del total, corresponden a exámenes corregidos por un único evaluador, según ha informado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha reclamado al Rectorado de la EHU "una explicación transparente" sobre esta circunstancia.
Pedrosa, en una comparecencia ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco, ha analizado la situación generada en torno a estos polémicos resultados.
“Una respuesta inmediata, prudente y fundamentada”
En su intervención, la consejera ha afirmado que la preocupación de los alumnos afectados por este problema y de sus familiares "no era infundada", ya que se trata de unos resultados "que contenían elementos objetivos que justificaban pedir explicaciones".
"No hablamos de una variabilidad ordinaria, sino de una distribución de resultados que se aparta de lo estadísticamente esperable y que exigía un análisis y una respuesta inmediata, prudente y fundamentada", ha añadido.
La consejera ha indicado que, según los datos aportados por la EHU, 108 de las 168 calificaciones de cero corresponden a exámenes corregidos por los tribunales 11 y 12, lo que representa un 64,3 % del total. En el caso del tribunal 11, la situación es especialmente llamativa, dado que concentra 80 de las calificaciones de cero; un 47,6 % del total.
Pedrosa ha añadido que a estos datos se les añade otra circunstancia destacable, puesto que en el tribunal 11, todos los ejercicios calificados con cero salvo uno "fueron evaluados por una única persona evaluadora asignada a un tramo alfabético concreto".
Una explicación “transparente”
La consejera ha manifestado que, aunque este hecho "no permite anticipar conclusiones definitivas, sí exige una explicación transparente". Por ese motivo, ha solicitado que se analicen "con absoluto rigor" las razones de una concentración de resultados "tan atípica, alejada de la distribución observada en el resto de tribunales".
Asimismo, la consejera ha reclamado que se publique la composición de los tribunales, "de la misma manera que se hace en otros procesos con exámenes, como las ofertas de empleo público". A su vez, ha pedido que se estudien fórmulas de distribución "más equilibrada" del alumnado entre tribunales y evaluadores, "de manera que se reduzca cualquier riesgo de concentración que pueda generar efectos no deseados o percepciones de desigualdad".
Te puede interesar
Canceladas las hogueras de San Juan por el calor extremo en varios municipios
La falta de un criterio unificado del Gobierno Vasco obliga a los ayuntamientos a decidir sobre las hogueras de San Juan. Localidades como Urretxu, Zumarraga, Sopela, Berango, Gernika y Muxika ya han suspendido los fuegos; mientras tanto, en Hernani se han prohibido las hogueras particulares y el Ayuntamiento aún debate qué medida tomar con la oficial.
El rector de la EHU advierte de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática"
El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha advertido de que las calificaciones "no pueden determinarse por presión social, política o mediática". En la misma línea, al hilo de la polémica por las notas en algunos exámenes de euskera de la PAU, ha señalado que "defender los derechos del estudiantado" implica también "defender la independencia del sistema de evaluación".
Se reducen los ceros en euskera tras la revisión, pero sin "incrementos significativos" en la mayoría de los casos
Los ceros en euskera en la PAU han bajado de 76 a 11 en un solo tribunal tras la revisión. El rector de la EHU ha insistido en las garantías del sistema de evaluación y revisión.
Las Haurreskolak anticipan el cierre a las 13:00 horas por el calor extremo
Según han comentado las familias afectadas, la medida se mantendrá, al menos, hasta este próximo jueves.
Dos detenidos por agredir a agentes de la Policía Local durante una actuación por robos en la playa de Plentzia
La Ertzaintza también investiga a dos menores por su presunta participación en los hechos, ocurridos este domingo en la playa de Plentzia durante una intervención policial relacionada con varios robos.
Un acertante de La Primitiva que validó su boleto en Bilbao gana 1,1 millones de euros
El agraciado es un acertante de primera categoría que validó su boleto en la Administración de Loterías número 11 situada en el número 3 de la calle Astarloa.
Atendidas 25 personas en la CAV como consecuencia de las altas temperaturas registradas este domingo
Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 94 años. De esas personas, ocho de ellas, se han tratado in situ y dados de alta y 17 se han trasladado en ambulancia a PAC y centro hospitalario para su seguimiento, todos ellos ellos leves.
Estabilizado el incendio de Mañeru, con un trasladado por inhalación de humo
Varias viviendas han tenido que ser desalojadas y la A-12 ha permanecido cortada en ambos sentidos durante dos horas, por la humareda que había en el lugar.
Fallece un joven de 30 años tras un accidente de tráfico en Sopuerta
Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el siniestro se ha registrado sobre las 02:10 horas cuando el vehículo que conducía se ha salido de la calzada y ha colisionado contra un muro. Ha fallecido horas más tarde en el Hospital Universitario de Cruces.