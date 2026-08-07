Con lágrimas en los ojos, Lucía (nombre ficticio) no termina de asimilar lo que le ha pasado. En apenas tres días, ha pasado de alquilar un piso “espectacular” en el barrio de Deusto (Bilbao) a engrosar la lista de personas estafadas por un individuo que les subarrendó un piso de alquiler vacacional. El caso, que ya investiga la Ertzaintza, le ha costado 2000 euros, un dinero prestado por un familiar. No es la única víctima, existen al menos 12 denuncias más. EITB ha recogido su testimonio.

El relato de Lucía arranca un domingo, cuando encontró un anuncio en el portal inmobiliario Idealista de un piso en Deusto que se ajustaba a sus necesidades. Contactó con el supuesto dueño, que a la postre ha sido su estafador, y se citó con él para verlo el día siguiente. Hasta ahí, todo normal. No sospechó nada: “Actuaba como si fuera el dueño del piso; incluso me dijo a cuánto ascendía la factura de la luz. Era tan creíble…”

Todo fue muy rápido. Le gustó el piso, y ese mismo día lo apalabró. El estafador le explicó que anteriormente alquilaba el piso como vivienda vacacional, pero que había decidido pasarse a un alquiler convencional de larga duración por las quejas del vecindario. Le pidió una fianza de 1000 euros y el alquiler del mes de agosto, otros 1000 euros. El martes ya tenía el contrato, aparentemente legal, y las llaves. Solicitó, incluso, cita en el Ayuntamiento de Bilbao para actualizar el padrón.

Al menos una docena de víctimas

El fraude se reveló el miércoles, cuando acudió al piso con intención de limpiarlo. “Me encontré a siete u ocho personas dentro. Me preguntaron quién era yo. Les dije que era la inquilina, que había alquilado el piso. ‘Otra más estafada’, dijo una de las presentes”. A Lucía se le cayó el alma a los pies.

“No he reaccionado. Es dinero prestado, ahora estoy endeudada. He tenido que hacer sacrificios para conseguirlo, y ahora tendré que trabajar para devolverlo (…) Tengo dos trabajos. Mi marido está de baja, recién operado. Tengo una hija aquí y otro hijo adolescente y familia en Venezuela con necesidades”, se lamenta.

Inmediatamente acudió a la Ertzaintza a denunciar la estafa. Otros afectados pagaron en metálico; ella al menos tiene los extractos bancarios de las transferencias realizadas. Asegura que otra víctima hizo incluso mudanza, y ahora no tiene a dónde ir. Otra estafada fue contactada por Facebook. La mayoría de las víctimas son personas de origen extranjero.

Lucía sostiene que podría haber más víctimas, y anima a las personas afectadas a denunciar. “Cuantas más denuncias, más peso. Esto no puede suceder; juegan con nuestra necesidad”, denuncia.

Según ha podido confirmar ETB, hay por el momento 12 denuncias relacionadas con este caso.

Largo proceso judicial por delante

En la comisaria se encontró con el dueño real del piso. Al parecer, alquiló el piso por tres días en la plataforma Airbnb. Lucía y el resto de afectados no se percataron del cartel de VT (vivienda turística) instalado al lado de la puerta del piso.

Tanto el dueño real como los afectados han tratado de contactar, sin éxito, con el estafador. La Ertzaintza ha abierto una investigación y ha advertido a Lucía de que será un proceso “largo”, que tendrá que acudir a juicio, pero que “se puede recuperar el dinero”.

Lucía confía en ello. “La vida es como un restaurante, no se va uno sin pagar. El dinero se recupera. Doy gracias a que no nos pasó nada más”, asegura.