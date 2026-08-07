Luciaren amesgaiztoa Bilbon: pisu "perfektua" alokatu, eta hiru egunen buruan, maula baten biktima dela konturatu
Bi seme-alaba dituen venezuelar batek 2.000 euro ordaindu ditu Deustun alokairuko etxebizitza batengatik, baina etxea apartamentu turistiko bat da berez. Iruzurgileak gutxienez 10 pertsonari alokatu die, tartean Luciari berari. Biktima horrekin mintzatu da EITB.
Begiak bustita dituela hitz egiten du Luciak (ez da hori bere benetako izena). Oraindik ezin izan du gertatu zaiona barneratu. Deustun (Bilbo) alokairuko pisu “ikusgarria” izatetik, hainbat laguni eragiten dien iruzur baten biktima izatera igaro da. Hiru egun eskaseko tartean jazo da dena. Ertzaintzak ikerketapean du kasua. Berak 2.000 euro galdu ditu, senitarteko batek utzitakoak, baina biktima gehiago daude.
Igande batez hasi zen Luciaren sufrikarioa, oraindik horren jakitun ez bazen ere. Pisu bila zegoela, Idealista webgunean Deustuko etxebizitza baten iragarkia ikusi zuen. (Ustezko) jabearekin harremanetan jarri zen, eta biharamunerako egin zuen hura ikusteko hitzordua. Ez zion susmo txarrik hartu: “Normal jokatzen zuen, ugazaba bera izango balitz bezala; hilean argindar fakturaren zenbatekoa ere esan zidan. Dena zen hain sinesgarria…”.
Amen batean gertatu zen dena. Etxebizitza gustatu egin zitzaion, eta berehala hitzartu zuen alokairua. Iruzurgileak azaldu zionez, ordura arte etxebizitza turistiko gisa zeukan, baina bizilagunen kexak tarteko, luzerako alokatzea erabaki zuen. 1.000 euroko bermea eta abuztuko alokairua, beste 1.000 eurokoa, eskatu zizkion. Astearterako izenpetu zuen kontratua Luciak, itxuraz legezkoa, eta ustezko jabeak giltzak eman zizkion. Are gehiago, errolda aldatzeko hitzordua eskatu zuen emakumeak. Zoritxarrez, ezin izan du halakorik gauzatu.
Hamar bat biktima egon daitezke
Asteazkenean atzeman zuen maula. Etxebizitza garbitzera joan zenean, zur eta lur geratu zen. “Zazpi-zortzi pertsona topatu nituen barruan. Ni nor nintzen galdetu zidaten. Maizterra nintzela erantzun nien, pisua alokatuta nuela. 'Hara, iruzurra egin dioten beste bat', bota zidan han zegoenetako batek". Hondoa jo zuen orduan Luciak.
“Oraindik ez dut erreakzionatu. Dirutza utzi egin didate, orain zorretan nago. Sakrifizioak egin behar izan ditut, eta orain gogotik lan egin beharko dut itzultzeko (…) Bi lan ditut. Senarra bajan dago, ebakuntza egin berri baitiote. Alaba bat dut hemen, eta beste seme bat eta familia Venezuelan. Nire laguntza behar dute”, kontatu digu hunkituta.
Iruzurraz jabetuta, Ertzaintzara jo zuen salaketa aurkeztera. Beste biktima batzuek eskudirutan ordaindu zuten; berak bederen egindako transferentzien ziurtagiriak ditu. Azaldu digunez, beste pertsona batek bere gauza guztiak, ohea barne, eraman zituen etxebizitzara; orain ez du nora jo. Facebook bidez engainatua izan denik ere badago. Ia biktima gehienak atzerritar jatorrikoak dira.
Luciak uste du gutxienez 10 biktima egon daitezkeela, kopuru zehatza ezagutzen ez duen arren. Iruzurra jasan dutenei Ertzaintzara jotzeko deia egin die. “Zenbat eta salaketa gehiago egon, hobeto. Ezin da halakorik gertatu; gure beharrizanekin jolasten dute”, esan du haserre.
Auzibide luzea aurretik
Ertzain etxean etxebizitzaren benetako ugazabarekin egin zuen topo. Antza, hiru egunetarako alokatu zion Airbnb plataforman. Luciak eta gainerako biktimek ez zuten etxearen ate ondoan zegoen karteltxoa ikusi ere egin: “Etxebizitza turistikoa”, zioen.
Pisuaren benetako jabeak eta gainerako biktimek iruzurtiarekin harremanetan jartzen saiatu dira, alferrik. Ertzaintzak ikerketa du zabalik. Azaldu diotenez, “luzea” izango da prozesua, eta auzitara jo beharko du, baina ba omen du dirua berreskuratzeko aukera.
Itxaropentsu dago Lucia. Dioenez, “bizitza jatetxe baten modukoa da: inor ez ezin da ordaindu barik joan. Dirua berreskura daiteke. Gauza txarragoak gerta ahal zitzaizkigun, eta eskerrak!”.
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