Adingabe marokoar batek itsasartea zeharkatu du Ceutatik, Real Valladoliden autobusaren behealdean ezkutatuta
Adingabea autobusaren behealdean ezkutatuta egon zen Ceuta eta Algeciras arteko 45 minutuko ibilbidean, eta, ondoren, ordubetetik gorako ibilbidea egin zuen errepidez Jerez de la Fronteraraino.
Adingabe marokoar batek Gibraltarko itsasartea zeharkatu du, Real Valladoliden autobusaren azpian ezkutatuta, taldeak igandean AD Ceutaren aurka jokatu zuen partidaren ondoren. Gaztea goizaldean aurkitu eta lagundu zioten, Jerez de la Frontera parean, baldintza horietan ferryz eta errepidez ordubete baino gehiago egin ondoren.
Jokalari batek laguntza-oihuak entzun zituen
Ivan Alejo erdilariak adingabearen lehen laguntza-oihuak entzun zituen, eta autobusaren gurpilen ardatzean pertsona bat zegoela ohartarazi zien. Espedizioak ibilgailua gasolindegi batean gelditu eta gaztea erreskatatu zuen, Real Valladolideko iturrien arabera.
Lehen taldeko medikuak, Alberto Lopez Morenok, adingabea artatu zuen anbulantzia iritsi arte. Jokalariek janaria, edaria eta arropa eskaini zizkioten, eta Guardia Zibileko agenteak, berriz, zegozkion administrazio-izapideez arduratu ziren.
45 minutu ferryan eta ordubete baino gehiago errepidean
Adingabea autobusaren behealdean ezkutatu zen Ceuta eta Algeciras arteko 45 minutuko ibilbidean, eta, ondoren, ordubetetik gorako ibilbidea egin zuen errepidez Jerez de la Fronteraraino.
Aipatutako iturrien arabera, gaztea indarrik gabe geratzen hasi zen eta laguntza eskatu zuen. Horri esker, aurkitu eta garaiz erreskatatu zuten.
Iturri ofizialek adierazi dutenez, adingabea autonomia erkidegoko Administrazioaren tutoretzapean dago, eta adingabeak babesteko zentro batean jasoko du arreta.
Real Valladolidek bere jokalarien jardun ona nabarmendu du
Victor Orta Valladolidenkirol zuzendariak adierazi du "harro" dagoela jokalariek erreskatean izan duten "jarrera gizatiar eta solidarioagatik".
Valladolideko taldearen espedizioak bidaiarekin jarraitu zuen eta Valladolidera heldu zen asteleheneko 08:00etan, AD Ceutaren aurka berdindu eta adingabearen erreskatearen ondoren.