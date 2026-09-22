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Adingabe marokoar batek itsasartea zeharkatu du Ceutatik, Real Valladoliden autobusaren behealdean ezkutatuta

Adingabea autobusaren behealdean ezkutatuta egon zen Ceuta eta Algeciras arteko 45 minutuko ibilbidean, eta, ondoren, ordubetetik gorako ibilbidea egin zuen errepidez Jerez de la Fronteraraino.

(Foto de ARCHIVO) Varios migrantes, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Más de 2.000 personas migrantes han regresado a los asentamientos en las playas ceutíes del Trampolín y de Benítez tras completarse la capacidad del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto de la ciudad. Hasta el traslado de este viernes 18 de septiembre se estimaba que más de 4.000 personas en situación irregular habitaban las chabolas de las playas. De ellas, solo 1.700 han podido ser acogidas en el campamento de Muelle de Poniente, el resto ha vuelto a las playas. Marcos Moreno / Europa Press 19 SEPTIEMBRE 2026;CRISIS MIGRATORIA 19/9/2026
Migratzaileak Ceutan. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Adingabe marokoar batek Gibraltarko itsasartea zeharkatu du, Real Valladoliden autobusaren azpian ezkutatuta, taldeak igandean AD Ceutaren aurka jokatu zuen partidaren ondoren. Gaztea goizaldean aurkitu eta lagundu zioten, Jerez de la Frontera parean, baldintza horietan ferryz eta errepidez ordubete baino gehiago egin ondoren.

Jokalari batek laguntza-oihuak entzun zituen

Ivan Alejo erdilariak adingabearen lehen laguntza-oihuak entzun zituen, eta autobusaren gurpilen ardatzean pertsona bat zegoela ohartarazi zien. Espedizioak ibilgailua gasolindegi batean gelditu eta gaztea erreskatatu zuen, Real Valladolideko iturrien arabera.

Lehen taldeko medikuak, Alberto Lopez Morenok, adingabea artatu zuen anbulantzia iritsi arte. Jokalariek janaria, edaria eta arropa eskaini zizkioten, eta Guardia Zibileko agenteak, berriz, zegozkion administrazio-izapideez arduratu ziren.

45 minutu ferryan eta ordubete baino gehiago errepidean

Adingabea autobusaren behealdean ezkutatu zen Ceuta eta Algeciras arteko 45 minutuko ibilbidean, eta, ondoren, ordubetetik gorako ibilbidea egin zuen errepidez Jerez de la Fronteraraino.

Aipatutako iturrien arabera, gaztea indarrik gabe geratzen hasi zen eta laguntza eskatu zuen. Horri esker, aurkitu eta garaiz erreskatatu zuten.

Iturri ofizialek adierazi dutenez, adingabea autonomia erkidegoko Administrazioaren tutoretzapean dago, eta adingabeak babesteko zentro batean jasoko du arreta.

Real Valladolidek bere jokalarien jardun ona nabarmendu du

Victor Orta Valladolidenkirol zuzendariak adierazi du "harro" dagoela jokalariek erreskatean izan duten "jarrera gizatiar eta solidarioagatik".

Valladolideko taldearen espedizioak bidaiarekin jarraitu zuen eta Valladolidera heldu zen asteleheneko 08:00etan, AD Ceutaren aurka berdindu eta adingabearen erreskatearen ondoren.

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