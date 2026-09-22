Martxan da Beldur Barik bideo lehiaketa, aurten 10 urtetik gorako gazteentzat
Beldur Barik indarkeria matxistaren aurkako bideo-lehiaketaren 17. edizioan 10 urtetik gorako gazteek parte hartu ahal izango dute lehenengo aldiz.
Horixe da aurtengo edizioak dakarren berritasun nagusia, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak Bilboko Urretxindorra ikastolan egin duen aurkezpenean jakitera eman duenez. Iazko irabazleak bertako ikasleak direlako egin dute bertan aurkezpena.
Elgarrestak esan du egitasmoaren helburu nagusia “gazteen artean indarkeria matxista prebenitzea eta indarkeria hori erreproduzitzen duten jarrera, mezu eta kultura-adierazpenen aurrean jarrera kritikoa eta irmoa sustatzea” dela. Gazteekin lan egitea “lehentasuna” dela azpimarratu du, “batez ere egungo testuinguruan, non gazteek, batez ere ingurune digitaletik, berdintasunaren aurkako eta indarkeria matxista hutsaltzen duten hainbeste mezu jasotzen dituzten”.
Horregatik, mezu horiei atea ixteko ahalegina egiteko eskatu dio “gizarte osoari”, eta aurreratu dute lehiaketan parte hartzeko adina 10 urtera (LH5 eta LH6).
Lehiaketan aurkezten diren lanek “Beldur Barik Jarrera” islatu behar omen dute: “Indarkeria matxistaren adierazpen ezberdinak identifikatu eta horien aurrean jarrera kritikoa erakutsi, eta harreman askeak, errespetuzkoak, parekideak, anitzak eta ez-sexistak eraikitzeko konpromiso pertsonala eta kolektiboa adierazi”.
2026ko edizioa 10 eta 20 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta hiru kategoria izango ditu adinaren arabera: 1. kategoria: 10-11 urte; 2. kategoria: 12-15 urte; 3. kategoria: 16-20 urte.
Parte hartzea zabalik egongo da irailaren 22tik abenduaren 1era arte. Izen-ematea lehiaketaren webgunearen bidez egin beharko da.
Kategoria bakoitzeko irabazleek 650 euroko sariak eskuratuko dituzte. Publikoaren sariaren zein ikus-entzunezko lan onenaren sariaren irabazleek 200€ eta liburu sorta.
Lan sarituak 2027ko urtarrilean egingo den Beldur Barik Topaketan ezagutzera emango dira, "indarkeria sexista eta matxistaren aurkako borrokan ari diren gazteen topagune" bilakatuko den ekitaldian.