La 17ª edicióndel concurso de vídeos contra la violencia machista Beldur Barik contará por primera vez con la participación de jóvenes mayores de 10 años.

Esta es la principal novedad que aporta la edición de este año, según ha dado a conocer la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, en la presentación que ha tenido lugar en la ikastola Urretxindorra de Bilbao, donde han realizado la presentación porque los ganadores del año pasado son alumnos locales.

Elgarresta ha señalado que el objetivo principal del proyecto es "prevenir la violencia machista entre la juventud y fomentar una actitud crítica y firme ante actitudes, mensajes y expresiones culturales que la reproducen" y ha subrayado que trabajar con los jóvenes es "una prioridad, sobre todo en el contexto actual, donde los jóvenes, sobre todo desde el entorno digital, reciben tantos mensajes contra la igualdad y que banalizan la violencia machista ".

Por ello, ha pedido a "toda la sociedad" que haga un esfuerzo por cerrar la puerta a estos mensajes y ha adelantado la edad a los 10 años (FP5 y FP6) para participar en el concurso.

Los trabajos presentados al concurso deben reflejar la "Actitud Beldur Barik":" Identificar las diferentes expresiones de violencia machista y mostrar una actitud crítica ante ellas, expresando un compromiso personal y colectivo para construir relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas ".

La edición de 2026 está dirigida a jóvenes de entre 10 y 20 años y constará de tres categorías según la edad: 1ª categoría: 10-11 años; 2ª categoría: 12-15 años; 3ª categoría: 16-20 años.

La inscripción se realizará a través de la página webdel concurso entre el 22 de septiembre y el 1 de diciembre.

Los ganadores de cada categoría obtendrán un premio de 650 euros; los ganadores del premio del público y del premio a la mejor obra audiovisual obtendrán 200 euros y el lote de libros.

Los trabajos premiados sedarán a conocer en el Beldur Barik Topaketa que se celebrará en enero de 2027, en un acto que se convertirá en "un punto de encuentro de jóvenes que luchan contra la violencia sexista y machista".