Detenidos dos jóvenes en Vitoria por una presunta agresión sexual a dos mujeres

La Ertzaintza ha detenido a dos jóvenes de 21 y 20 años por un presunto delito de agresión sexual a dos mujeres, de 44 y 31 años, durante la noche del 1 de septiembre en un domicilio de Vitoria-Gasteiz. Los arrestados han sido puestos este martes a disposición del Juzgado de Guardia.

Los hechos investigados ocurrieron la noche del 1 de septiembre, aunque la Ertzaintza tuvo conocimiento de lo sucedido días después a través de un aviso del Servicio de Atención a la Víctima de Cruz Roja.

Según la investigación, las dos mujeres se encontraban esa noche en una céntrica calle de Vitoria-Gasteiz y buscaban un lugar donde pernoctar. En ese contexto, coincidieron con dos jóvenes que les ofrecieron trasladarse a su domicilio particular.

Una vez en la vivienda, y según los hechos denunciados, los dos hombres habrían agredido sexualmente a las dos mujeres sin su consentimiento.

Tras conocer los hechos, la Ertzaintza inició una investigación para identificar a los presuntos autores. Una vez averiguada su identidad, los agentes detuvieron a ambos este pasado lunes por un presunto delito de agresión sexual

Los dos arrestados, de 21 y 20 años, habían sido detenidos o investigados anteriormente en tres ocasiones por la Ertzaintza. Este martes han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz.