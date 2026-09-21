Crisis de Ceuta
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Negu Gorriak-Derecho a Techo, en el punto de mira de las "fake news" y el odio de la ultraderecha

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CEUTA (ESPAÑA), 20/09/2026.- Al menos una persona ha sido retenida en un vehículo policial a raíz de los altercados registrados esta tarde a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’. A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical. EFE/ Roberto Ruiz Oliva
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Negu Gorriak GKE, albiste faltsuen eta eskuin-muturraren gorrotoaren jomugan

EITB

Última actualización

Negu Gorriak-Derecho a Techo es una ONG navarra que ayudan a personas en situación de calle. Este domingo tenían previsto ir a Ceuta para ayudar a las personas migrantes, y varios ceutíes se concentraron para condenar su llegada, acusándolos de “radicales”. Durante la manifestación, pensando que era de la ONG, atacaron un vehículo donde viajaba una diputada de Ceuta.

Migración Navarra Sociedad

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