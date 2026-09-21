Negu Gorriak-Derecho a Techo, en el punto de mira de las "fake news" y el odio de la ultraderecha

Negu Gorriak-Derecho a Techo es una ONG navarra que ayudan a personas en situación de calle. Este domingo tenían previsto ir a Ceuta para ayudar a las personas migrantes, y varios ceutíes se concentraron para condenar su llegada, acusándolos de “radicales”. Durante la manifestación, pensando que era de la ONG, atacaron un vehículo donde viajaba una diputada de Ceuta.