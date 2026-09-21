La Embajada de España en Rabat alerta ante convocatorias para cruzar a Ceuta el día 23, coincidiendo con las elecciones de Marruecos

En medio de la mayor crisis migratoria entre Marruecos y España, la Embajada española en Rabat ha lanzado una campaña para desincentivar los intentos de entrada a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias difundidas en redes sociales para cruzar durante la jornada electoral marroquí, el próximo miércoles.



"Entrar irregularmente en España a través de Ceuta y Melilla no da derecho a acceder a la Península, a permanecer en España ni circular libremente por el resto de Unión Europea", señala la cuenta en X de la Embajada de España en Marruecos.



"No te dejes engañar por la desinformación. La reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el procedimiento con quienes acceden por mar. No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No impide el retorno", continúa la campaña, difundida también en cuentas de los diferentes consulados españoles en el país magrebí.



La iniciativa coincide con convocatorias aparecidas en redes sociales para un nuevo cruce a Ceuta el próximo día 23, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos.



Las redes sociales tuvieron un papel fundamental en la crisis migratoria desatada en Ceuta por el mayor cruce masivo en su frontera, más de 70 000 personas, el pasado 30 de julio.



Aunque el grueso de los inmigrantes irregulares regresó a Marruecos, miles todavía, en su mayoría jóvenes, siguen en la ciudad española.



La crisis, que ha tensionado las relaciones entre Madrid y Rabat, ha provocado al menos 140 muertos, según organizaciones civiles.

