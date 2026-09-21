La Audiencia Nacional también investigará a militares israelíes por torturas a miembros de la Flotilla

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ampliado a un posible delito de torturas, daños y lesiones la investigación abierta el pasado mes de julio, por posibles delitos de detención ilegal, a mandos militares israelíes por el abordaje el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

El magistrado adopta esta decisión en un auto conocido este lunes, en el que estima un recurso de la acusación popular del Partido Comunista de España e Izquierda Unida y de las acusaciones ejercidas por otros querellantes, al considerar que la jurisdicción española es competente sobre los hechos ocurridos en buques con pabellón nacional, con independencia de la nacionalidad de los afectados.

Esta investigación se inició tras dos querellas interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y varios particulares contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Israelíes (FDI), Eyal Zamir; y Ram Rothberg, identificado como comandante en jefe de la Marina israelí, aunque dejó el cargo en 2016, entre otros.

Respecto a los episodios denunciados a bordo de buques del Estado de Israel o en centros de detención en dicho país, el juez no asume por el momento la competencia sino que acuerda librar las órdenes oportunas para identificar a los presuntos autores y averiguar el paradero de los responsables, puesto que en este caso es necesario que estén en España para que la Audiencia Nacional pueda investigar.

En cambio, el juez rechaza íntegramente la pretensión de calificar las actuaciones como un delito de piratería marítima, con el argumento de que ni quienes se embarcaron en la flotilla ni quienes ejecutaron y ordenaron el abordaje buscaban un beneficio personal o de lucro.

