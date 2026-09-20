La izquierda gana en Berlín y AfD se anota una nueva victoria en Mecklemburgo-Antepomerania
El partido del Merz no ha llegado al 5 % en el estado del noroeste, el peor resultado de su historia en unas elecciones regionales, y ha quedado fuera del Parlamento. El canciller alemán ha calificado de "desastre" el resultado, pero ha descartado dimitir.
Die Linke, la izquierda alemana, con su candidata a alcaldesa Elif Eralp, ha ganado las elecciones regionales en Berlín con el 27,7 % de los votos, mientras que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir un 38,2 %, según el escrutinio oficial, pero no podrá gobernar, tras la unión anunciada por los demás partidos. La Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, se ha hundido hasta el 4,9 %, quedando fuera del Parlamento regional, al no llegar al mínimo del 5 %.
En la capital, la izquierda duplica su apoyo con respecto a las elecciones de 2023 y supera a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha perdido 8 puntos porcentuales hasta el 18,8 %. AfD queda tercera, con el 16,1 % de los apoyos y una subida de 7 puntos. Su subida coincide con un aumento de la participación. En cuarto lugar, han quedado Los Verdes (14,4 %), por delante del histórico Partido Socialdemócrata Alemán (12,1 %). Hasta ahora el CDU y el PSD gobernaban en coalición.
La candidata de izquierdas, Elif Eralp, ha celebrado la victoria dando las gracias a los berlineses y anunciando su propósito de hacer de la capital un lugar mejor.
"A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. "Os agradezco vuestra confianza, también a mi partido y a todos los que nos apoyaron", ha destacado.
La extrema derecha, primera fuerza en Mecklemburgo-Antepomerania
Entretanto, al igual que ocurriera hace 15 días en las elecciones de Sajonia-Anhalt, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el más votado en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Antepomerania Occidental con un 38,2 % de apoyo, para situarse ligeramente por delante del SPD de la presidenta regional, Manuela Schwesig, que obtiene un 35,5 % de votos, 4,1 puntos menos que en 2021.
El único partido dispuesto a dialogar con AfD, aunque también descarta una coalición, es la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación que se ha quedado fuera de la cámara regional al obtener un 4,8 %.
AfD ha celebrado el "sensacional resultado". En palabras de su colíder Tino Chrupalla, su partido tiene "claramente mandato para gobernar" y ha manifestado su disposición a "dialogar con todos los partidos".
En contraste, el SPD no ha reaccionado aún a este pronóstico, que, de confirmarse, depararía que los socialdemócratas no serían primera fuerza en este estado por primera vez en los últimos 28 años. La CDU, por su parte, afronta los que podrían ser peores resultados electorales de su historia en la región.
Merz descarta dimitir tras la debacle de la CDU
Precisamente, el canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, ha admitido que el resultado es un "desastre", si bien ha descartado dimitir.
"El resultado en Mecklemburgo-Antepomerania no podemos maquillarlo. Es un desastre", ha dicho en la sede de la CDU en Berlín tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna.
AfD se reivindica como "el partido del pueblo" alemán
La colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel ha asegurado que son "el partido del pueblo" y ha instado al "débil" canciller Friedrich Merz que deje el cargo tras los recientes resultados electorales.
"AfD es claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania. Hemos superado a la CDU y la gente quiere un cambio político", ha afirmado Weidel.
"La CDU con Friedrich Merz, con un canciller débil, no puede seguir", ha añadido la dirigente del partido ultraderechista.