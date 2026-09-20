La izquierda gana en Berlín y AfD se anota una nueva victoria en Mecklemburgo-Antepomerania

Die Linke, la izquierda alemana, con su candidata a alcaldesa Elif Eralp, ha ganado las elecciones regionales en Berlín con el 27,7 % de los votos, mientras que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir un 38,2 %, según el escrutinio oficial, pero no podrá gobernar, tras la unión anunciada por los demás partidos. La Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, se ha hundido hasta el 4,9 %, quedando fuera del Parlamento regional, al no llegar al mínimo del 5 %.

En la capital, la izquierda duplica su apoyo con respecto a las elecciones de 2023 y supera a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha perdido 8 puntos porcentuales hasta el 18,8 %. AfD queda tercera, con el 16,1 % de los apoyos y una subida de 7 puntos. Su subida coincide con un aumento de la participación. En cuarto lugar, han quedado Los Verdes (14,4 %), por delante del histórico Partido Socialdemócrata Alemán (12,1 %). Hasta ahora el CDU y el PSD gobernaban en coalición.

La candidata de izquierdas, Elif Eralp, ha celebrado la victoria dando las gracias a los berlineses y anunciando su propósito de hacer de la capital un lugar mejor.



"A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. "Os agradezco vuestra confianza, también a mi partido y a todos los que nos apoyaron", ha destacado.

La extrema derecha, primera fuerza en Mecklemburgo-Antepomerania

Entretanto, al igual que ocurriera hace 15 días en las elecciones de Sajonia-Anhalt, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el más votado en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Antepomerania Occidental con un 38,2 % de apoyo, para situarse ligeramente por delante del SPD de la presidenta regional, Manuela Schwesig, que obtiene un 35,5 % de votos, 4,1 puntos menos que en 2021.

El único partido dispuesto a dialogar con AfD, aunque también descarta una coalición, es la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación que se ha quedado fuera de la cámara regional al obtener un 4,8 %.

AfD ha celebrado el "sensacional resultado". En palabras de su colíder Tino Chrupalla, su partido tiene "claramente mandato para gobernar" y ha manifestado su disposición a "dialogar con todos los partidos".



En contraste, el SPD no ha reaccionado aún a este pronóstico, que, de confirmarse, depararía que los socialdemócratas no serían primera fuerza en este estado por primera vez en los últimos 28 años. La CDU, por su parte, afronta los que podrían ser peores resultados electorales de su historia en la región.

