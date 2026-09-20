¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Cientos de ceutíes marchan hasta la frontera de Tarajal para exigir la "expulsión inmediata" de migrantes
Convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), los manifestantes han reclamado un "blindaje fronterizo", "expulsiones inmediatas" y el fin de las "regularizaciones masivas".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El partido del Kremlin gana las legislativas con el 57,5 % de los votos, según primeros resultados
EN DIRECTO
Hace min.
Meloni anuncia una ley para limitar un número máximo de extranjeros por aula en colegios
EN DIRECTO
Hace min.
Al menos tres muertos en la región de Moscú por un gran ataque de Ucrania en el último día de las elecciones
EN DIRECTO
Hace min.
La izquierda gana en Berlín y AfD se anota una nueva victoria en Mecklemburgo-Antepomerania, según sondeos
EN DIRECTO
Hace min.
El acuerdo de Trump con Dinamarca sobre Groenlandia: presencia permanente de EE. UU. en la isla y veto a China y Rusia
EN DIRECTO
Hace min.
La Casa Blanca materializa el veto anunciado por Trump a CNN, MS NOW y Politico
EN DIRECTO
Hace min.
Rusia celebra elecciones legislativas, las primeras desde que comenzara la guerra con Ucrania
EN DIRECTO
Hace min.
Investigan la desaparición y el posible asesinato de siete mujeres en EEUU
EN DIRECTO
Hace min.
Lecornu anuncia un ajuste presupuestario de 54 000 millones de euros
Cargar más