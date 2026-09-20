CRISIS MIGRATORIA
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Cientos de ceutíes marchan hasta la frontera de Tarajal para exigir la "expulsión inmediata" de migrantes

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka herritarrek manifestazioa egin dute Tarajaleko mugaraino migratzaileak "berehala kanpora ditzaten" eskatzeko

EITB

Última actualización

Convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), los manifestantes han reclamado un "blindaje fronterizo", "expulsiones inmediatas" y el fin de las "regularizaciones masivas". 

España Marruecos Migración Manifestaciones Internacional

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