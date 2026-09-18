La policía de Filadelfia (Pensilvania, EE. UU.) investiga la desaparición y el posible asesinato de siete mujeres, tras encontrar material audiovisual sospechoso en casa de un fotógrafo y director de películas pornograficas y de terror.

El FBI ha registrado el que fuera el domicilio de Raymond Horsch, según han informado medios como la BBC y a NBC. Horsche realizaba y publicaba fotografías y películas de terror y pornográficas hasta su muerte en 2025. También había publicado un libro de temática sado.

La investigación se inició en junio, después de que el hijo de Horsch aparcara mal su coche. En el registro realizado al vehículo, encontraron drogas y armas, y la mujer que le acompañaba presentó un documento de identidad con el nombre y apellidos de una mujer que había desaparecido años atrás.

Según medios estadounidenses, la policía comenzó una investigación que les llevó a registrar la casa que perteneció al cineasta y se halló abundante material sospechoso, entre ellos, grabaciones en las que aparecen las mujeres desaparecidas en diferentes circunstancias, sustancias químicas y cinco recipientes llenos de restos de cremaciones. La policía cree que Horsch grababa en este lugar sus películas.

Sospechas sí, no pruebas no

La Policía está analizando todo este material y, de momento, no tiene pruebas de que se produjera ningún asesinato en esa casa.

En las grabaciones han sido identificadas 58 mujeres, de las cuales cinco están en las listas de personas desaparecidas y otras dos no han sido localizadas. Algunas de las grabaciones contienen escenas de asesinatos, aunque la Policía no ha confirmado aún si estos asesinatos son reales o ficticios.

La investigación ha generado una profunda preocupación en EE. UU. y numerosos medios están siguiendo in situ la investigación policial.