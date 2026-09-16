Von der Leyen propone un marco de emergencia "flexible" para afrontar crisis migratorias como la de Ceuta

En otro orden de cosas, la presidenta de la Comisión Europea ha respaldado ralentizar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados, la llamada IA de frontera, por motivos de seguridad, y ha reclamado al mismo tiempo un impulso masivo a la capacidad de computación europea para no perder la carrera tecnológica global.

"Los consejeros delegados de las empresas más avanzadas nos dicen que es momento de ralentizar los modelos autorrecursivos. De marcar el ritmo de la frontera. Si quienes desarrollan la tecnología lo tienen claro, nosotros también deberíamos tenerlo", ha afirmado Von der Leyen, quien anunció que invitará a los principales laboratorios de IA a un debate para apoyar ese esfuerzo de la industria.



La presidenta ha vinculado ese planteamiento a la Ley de IA europea, que calificó de "pieza crucial" para poner en marcha salvaguardas, y anunció que la UE trabajará con socios como Canadá y Reino Unido en evaluación de modelos, verificación y alerta temprana.



"La IA se está convirtiendo rápidamente en una capa fundacional de nuestra economía y nuestra seguridad", ha afirmado Von der Leyen, quien se ha declarado "optimista" sobre el potencial de la tecnología para beneficiar a la humanidad, aunque ha advertido de que conlleva "un equilibrio de posibilidades y riesgos" que Europa debe abordar para poder aprovecharla.

La presidenta ha alertado de que los modelos más avanzados permitirán una capacidad de ciberataque "a un nivel que nunca creímos posible" y podrían acabar "en manos de adversarios que ven el mundo de forma muy distinta a la nuestra".