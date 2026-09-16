Von der Leyen propone un marco de emergencia "flexible" para afrontar crisis migratorias como la de Ceuta
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que permitirá mayor flexibilidad en los procedimientos de gestión de migración y asilo bajo situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios "se orquestan y se utilizan como arma", como sucedió este verano en Ceuta.
"Propondremos un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia. Sólo se activará bajo criterios definidos de manera estricta. En esos casos, permitirá una flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo de los procedimientos habituales", ha anunciado Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
Además, ha respaldado la actuación del Gobierno de España en la crisis de Ceuta: Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha dicho en su intervención, durante la cual ha repasado los retos pendientes para la Unión Europea y ha apuntado la 'hoja de ruta' que desde su Ejecutivo quiere impulsar en lo que queda de legislatura para abordarlos.
Canadá como primer miembro asociado
Por otra parte, Von der Leyen, ha propuesto abrir la puerta a que Canadá se convierta en "el primer miembro asociado" de la Unión Europea, como parte de una nueva etapa en las relaciones bilaterales con la que reforzar sus lazos económicos, tecnológicos, industriales y de defensa.
En presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, la jefa del Ejecutivo comunitario ha propuesto dar este paso durante su intervención. "Querido Mark, he dicho que debemos replantear urgentemente nuestras alianzas. Por eso, me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Compartimos un océano, unos mismos valores y una misma forma de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro común", ha aseverado la alemana, entre una ovación y aplausos a Carney entre los presentes en el pleno.
Von der Leyen ha enmarcado su propuesta en la necesidad de "reimaginar urgentemente" las alianzas de la UE ante la "fractura" del sistema internacional basado en normas, defendiendo que Europa debe construir nuevas coaliciones con socios que compartan sus valores para reforzar su resiliencia y sus democracias.
¿Qué dice la UE sobre la ralentización del desarrollo de la IA?
En otro orden de cosas, la presidenta de la Comisión Europea ha respaldado ralentizar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados, la llamada IA de frontera, por motivos de seguridad, y ha reclamado al mismo tiempo un impulso masivo a la capacidad de computación europea para no perder la carrera tecnológica global.
"Los consejeros delegados de las empresas más avanzadas nos dicen que es momento de ralentizar los modelos autorrecursivos. De marcar el ritmo de la frontera. Si quienes desarrollan la tecnología lo tienen claro, nosotros también deberíamos tenerlo", ha afirmado Von der Leyen, quien anunció que invitará a los principales laboratorios de IA a un debate para apoyar ese esfuerzo de la industria.
La presidenta ha vinculado ese planteamiento a la Ley de IA europea, que calificó de "pieza crucial" para poner en marcha salvaguardas, y anunció que la UE trabajará con socios como Canadá y Reino Unido en evaluación de modelos, verificación y alerta temprana.
"La IA se está convirtiendo rápidamente en una capa fundacional de nuestra economía y nuestra seguridad", ha afirmado Von der Leyen, quien se ha declarado "optimista" sobre el potencial de la tecnología para beneficiar a la humanidad, aunque ha advertido de que conlleva "un equilibrio de posibilidades y riesgos" que Europa debe abordar para poder aprovecharla.
La presidenta ha alertado de que los modelos más avanzados permitirán una capacidad de ciberataque "a un nivel que nunca creímos posible" y podrían acabar "en manos de adversarios que ven el mundo de forma muy distinta a la nuestra".
Redes sociales vetadas a menores de 13 años
En relación a las nuevas tecnologías, Von der Leyen también ha anunciado una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15, siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos 'ad hoc' creado para responder a la presión de países que como Francia y España reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas.
"Es hora de que Europa actúe", ha defendido ante el pleno, y ha aprovechado para anunciar que el jueves presentará los detalles de una propuesta para una "Ley del Niño" europea (EU Kids Act, en inglés) que establezca estos límites.
A falta de conocer los detalles en una rueda de prensa el jueves junto a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, Von der Leyen ha indicado ya que será una norma que permita un "enfoque gradual y diferenciado", de modo que tenga en cuenta que "cada edad tiene sus propias sensibilidades".
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