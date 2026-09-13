Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando por la independencia
Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, tres de las cuatro regiones británicas, se reunirán este lunes en Cardiff, la capital galesa, en una cumbre en la que abordarán el futuro del Reino Unido y firmarán un memorando de entendimiento conjunto para trabajar por la independencia.
El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, del partido Plaid Cymru, ejercerá de anfitrión para su homólogo escocés, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), y su homóloga norirlandesa, Michelle O'Neill, del izquierdista Sinn Féin. Todos ellos actuarán en calidad de líderes de sus respectivos partidos, más que como jefes de los Gobiernos regionales británicos.
Según lo previsto, redactarán una declaración conjunta en la que exigirán al Ejecutivo de Londres el derecho a celebrar referendos de independencia y a recuperar más competencias, en un movimiento que busca elevar la presión sobre el primer ministro británico, Andy Burnham.
En palabras de Swinney, un futuro mejor solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia. “El 'statu quo' actual no es sostenible y Burnham debe asumir que pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”, sostiene.
A esta cumbre, que se albergará en un lujoso hotel de Cardiff, también se prevé que asista la líder de la oposición en Irlanda, Mary Lou McDonald, también del Sinn Féin.
Palabras de Donald Trump
El encuentro llega apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese durante una visita a Dublín que le gustaría ver a Irlanda "unida" y que ocurrirá "tarde o temprano", en unas declaraciones que han sido muy criticadas en el Reino Unido, especialmente por los partidos de la oposición.
El propio Burnham ha asegurado esta semana que la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia —después del celebrado en 2014— sigue "fuera de toda discusión", aunque ha sugerido que esa posición podría variar si se demostrase un consenso a favor de la votación entre la población.
"No tengo constancia de que exista un apoyo mayoritario de la población (escocesa) a favor de otro referéndum. Hasta que eso no cambie, no lo habrá", ha subrayado.
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