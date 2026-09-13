ERRESUMA BATUA
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Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako liderrek independentziaren aldeko memorandum bat sinatuko dute

Trumpek Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta biharamunean iritsi da iragarpena. AEBko presidentearen adierazpenak oso kritikatuak izan dira Erresuma Batuan.

(Foto de ARCHIVO) 26 March 2026, United Kingdom, Glasgow: Scotland's First Minister and SNP leader John Swinney speaks at the launch of the Scottish National Party's campaign for the 2026 Scottish Parliament election at the Citizens Theatre. Photo: Jane Barlow/PA Wire/dpa 26/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
John Swinney, Eskoziako lehen ministroa, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi nazionalistak Cardiffen bilduko dira astelehen honetan. Galesko hiriburuan egingo den goi-bileran, Erresuma Batuaren etorkizuna aztertuko dute Erresuma Batua osatzen duten lau eskualdeetako hiruren buruek, eta independentziaren alde lan egiteko elkar ulertzeko memoranduma sinatuko dute.

Plaid Cymru alderdiko Rhun ap Iorwerth Galesko ministro nagusiak anfitrioi gisa hartuko ditu Eskoziako bere homologoa, Eskoziako Alderdi Nazionalistako (SNP) John Swinney eta Ipar Irlandako Sinn Fein alderdi ezkertiarreko Michelle O'Neill. Horiek guztiek beren alderdietako lider gisa jardungo dute, Erresuma Batuko eskualdeetako gobernuetako buru gisa baino gehiago.

Aurreikusitakoaren arabera, adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko Gobernuari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exijitzeko. Mugimendu horren helburua Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea da.

Swinneyren hitzetan, etorkizun hobea independentziaren bidetik soilik izango da posible. “Egungo 'statu quo' ez da jasangarria, eta Burnhamek onartu behar du historiara pasatuko dela Erresuma Batuko azken lehen ministro gisa”, esan du.

Cardiffeko luxuzko hotel batean egingo den goi-bileran, Irlandako oposizioko liderra den Mary Lou McDonald ere izango da, hori ere Sinn Feinekoa.

Donald Trumpen hitzak

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak, Dublinera egindako bisita batean, Irlanda "batuta" ikusi nahiko lukeela eta "lehenago edo geroago" gertatuko dela esan eta bi egunera egingo dute bilera. Adierazpen horiek kritika ugari jaso dituzte Erresuma Batuan, bereziki oposizioko alderdien aldetik.

Burnhamek berak aste honetan ziurtatu duenez, Eskoziaren independentziari buruzko erreferendum berri bat egiteko aukera "eztabaidatik kanpo" dago oraindik, baina jarrera hori alda daitekeela iradoki du, herritarren artean bozketaren aldeko adostasuna dagoela erakutsiko balitz.

"Ez dut uste Eskoziako herritarren gehiengoak beste erreferendum baten alde egiten duenik. Hori aldatu arte, ez da egingo", azpimarratu du.

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