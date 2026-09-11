LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: I-11ko atentatuen 25. urteurrena, PISA txostenaren analisia eta Kataluniako Diada

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MAM-eko argazkia: museo-11s_

Irailaren 11n New Yorken izandako atentatuen artxiboko irudia. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Irailaren 11ko atentatuen 25. urteurrena: 3.000 pertsona inguru hil zituen Al Qaeda talde terroristak New Yorkeko World Trade Centerren, Pentagonoan eta, Shanksvilletik gertu, Pennsylvanian, egindako erasoetan. 25 urte geroago, mundu osoak, bereziki New Yorkek, dardarka jarraitzen du mundua aldatu zuten atentatuak gogoratzen dituen bakoitzean.

-PISA txostena aztertzeko bilera: ikastetxeetako zuzendariak Barakaldoko BECen bildu dira Hezkuntza Sailarekin, PISA txostenaren emaitzak aztertzeko.

-Kataluniako Diada: 50 urte bete dira Francoren diktaduraren ostean baimendu zen lehen Diada ospatu zenetik. Ekitaldi nagusietako bat ostegun goizean izango da, Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean lore eskaintza eginez.

Ameriketako Estatu Batuak Atentatuak Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Katalunia Diada Munduko albisteak

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Indonesiako zenbait aireportu berriz ireki dituzte, Anak Krakatoa sumendiaren erupzioaren ondorioz itxita egon ostean

Krakatoaren erupzioaren ondoren asteburutik itxita zeuden Jakartako aireportu nagusia eta beste lau aireportu ireki ditu berriro Indonesiak. 3.000 hegaldi eta 370.000 bidaiari inguru kaltetu dira udako oporren itzulera operazio betean. Anak Krakatoa sumendia Indonesiako hiriburutik 150 kilometrora dago eta erupzioan sartu zen ostiralean, laba eta errauts-zutabe handiak jaurtiz.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Istiluak Erresuma Batuan, ultraeskuindarrek migrazioaren aurka egindako manifestazioetan

Liskarrak izan dira bart Portsmouthen migrazioaren kontrako manifestari ultraeskuindarren eta poliziaren artean eta hainbat agente zauritu dira. Larunbatean eskuin muturreko ehunka kaputxadunek Doverreko portua blokeatu zuten, Mantxako kanaletik ontzi batean iritsitako 140 migratzaileren lekualdatzea saihesteko. Gobernu britainiarrak eta alderdi politiko guztiek manifestazioak salatu dituzte.

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