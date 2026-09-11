Albiste izango dira: I-11ko atentatuen 25. urteurrena, PISA txostenaren analisia eta Kataluniako Diada
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Irailaren 11ko atentatuen 25. urteurrena: 3.000 pertsona inguru hil zituen Al Qaeda talde terroristak New Yorkeko World Trade Centerren, Pentagonoan eta, Shanksvilletik gertu, Pennsylvanian, egindako erasoetan. 25 urte geroago, mundu osoak, bereziki New Yorkek, dardarka jarraitzen du mundua aldatu zuten atentatuak gogoratzen dituen bakoitzean.
-PISA txostena aztertzeko bilera: ikastetxeetako zuzendariak Barakaldoko BECen bildu dira Hezkuntza Sailarekin, PISA txostenaren emaitzak aztertzeko.
-Kataluniako Diada: 50 urte bete dira Francoren diktaduraren ostean baimendu zen lehen Diada ospatu zenetik. Ekitaldi nagusietako bat ostegun goizean izango da, Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean lore eskaintza eginez.
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