Netanyahuk ukatu egin du Emirerriek urriaren 7ko erasoez ohartarazi izana
‘Haaretz’ egunkariak argitaratu duen informazioaren arabera, Arabiar Emirerri Batuek operazioaren berri eman zioten Israelgo lehen ministroari, eta, informazio horren aurrean, bertako oposizioak ohartarazpenei entzungor egitea leporatu dio Netanyahuri.
Mohamed bin Zayed Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari ohartarazi zion Hamas eraso handi bat prestatzen ari zela urriaren 7ko atentatuak baino astebete eta erdi lehenago, Haaretz egunkariak astearte honetan jakitera eman duenez.
"Israelgo eta mundu osoko, goi funtzionarioak barne, dozenaka iturritan eta grabazio, barne dokumentu eta korrespondentzian" oinarritutako ikerketa baten ostean, hedabide horrek bi buruzagien arteko informazio-truke hori nola gauzatu zen berreraiki du eta, horren arabera, elkarrizketa telefono bidez egin zuten, 45 minutu iraun zuen eta Netanyahuk entzungor egin zion.
Hala ere, Israelgo lehen ministroak ukatu egin ditu informazio horiek, argitaratutako albisteak "faltsuak" direla argudiatuta. "Informazio garrantzitsuren bat egon bazen, bi herrialdeen arteko inteligentzia-kanalen bidez transmititu zen", adierazi du.
Abu Dhabitik, Israelek eskualdean duen aliatu handia, ere ez dute adierazpen handirik egin. Atzerri Ministerioaren ohar baten arabera, bere agintariek "ez dituzte hedabideen argitalpenak baloratzen, ezta gobernuko buruzagien arteko elkarrizketei buruzko espekulazioak ere".
Haaretz-en argitalpenak polemika handia sortu du Israelen, non urriaren amaieran hauteskunde legegileak egitea aurreikusten duten. Yair Lapid oposizioko buruak adierazi duenez, Netanyahuk "bere eginbeharra bete izan balu, sarraskia saihestu egingo zen".
Bestalde, Yair Lapid Demokraten buruzagiak haratago jo du, eta lehen ministroari alde egiteko eskatu dio.
Bien bitartean, Gadi Eisenkot Israelgo Estatu Nagusiko buruzagi ohi eta lehen ministrogaiak agindu du ikerketa batzorde bat ezarriko duela milizia palestinarren erasoek ahalbidetu zituzten "akatsak" argitzeko, eta Netanyahuri leporatu dio "teoria konspiratibo faltsuak" zabaltzea U-7ko "segurtasun sistema israeldarrari errua botatzeko".
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