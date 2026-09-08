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30 urteko zatiketak markatutako Alardea ospatuko dute gaur Hondarribian

Hondarribiak bere egun handia ospatuko du gaur, gizon soldaduz eta 20 emakume kantineroz osatutako Alarde tradizionalarekin eta desfile parekidearen alde egiten duen Jaizkibel konpainiarekin.

alarde hondarribia EFE
Hondarribiko Alardea. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiak bere egun handia ospatuko du gaur, irailak 8, Alardea dela eta. Desfilean emakumeen parte-hartzea ulertzeko modu ezberdinek eta duela hiru hamarkadatik mantentzen den zatiketak markatuko dute eguna.

Irunen ez bezala, Hondarribian ez daude bi desfile paralelo, alarde tradizional bat eta Jaizkibel konpainia baizik. Azken horrek urteak daramatza desfilean parte hartzea eta emakumeek soldadu gisa parte hartzea aldarrikatzen.

Alarde tradizionala, antolaketa pribatukoa, 08:55ean abiatuko da Gernikako Arbola zelaitik eta Hondarribiko kaleak zeharkatuko ditu. 20 konpainiek osatzen dute, bakoitza gizon soldaduz eta emakume kantineraz osatua.

Bestalde, Jaizkibelek 30 urte beteko ditu aurten berdintasunezko alardearen alde borrokan. Konpainiak bere kantinera hartuko du eta, ondoren, Gernikako Arbolako zelaira joango da. Handik, 07:55ean, Alde Zaharreko Kale Nagusira abiatuko da.

30 urteko aldarrikapena

Jaizkibel konpainia duela hiru hamarkada sortu zen, emakumeek soldadu gisa ere parte hartu ahal izateko alarde-eredua defendatzeko. Hiru hamarkada geroago, aldarrikapenak aurrera jarraitzen du, gatazkari irtenbiderik aurkitu gabe.

Aurtengo berrikuntza gisa, Jaizkibelek askatasuna eman die bere kideei lotuta sentitzen diren konpainiaren janzkerarekin desfilatzeko, konpainien koloreak eta sinboloak guztion ondare direla defendatzeko.

Errespeturako eta bizikidetzarako deia

Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak jardunaldia errespetuzko eta bizikidetzazko giroan egiteko eskatu du. Era berean, alde guztien arteko elkarrizketa sustatzeko deia egin die erakundeei eta agintariei, benetako berdintasunean aurrera egiteko.

Goizean zehar, Hondarribiko kaleak jendez gainezka egongo dira jaiaren une ezberdinak jarraitzeko. Jaizkibel izango da ibilbidea egingo duen lehena, 07:55etik aurrera, eta alarde tradizionala, berriz, ordubete geroago hasiko da, 08:55ean.

Desfileak arratsaldean izango dira berriro

Alardearen inguruko zatiketa ikusgai izango da berriro arratsaldean. Jaizkibel 17:00etan desfilatuko da, eta Alarde tradizionala, berriz, 17:30ean.

Horrela, Hondarribiak bere egun handia ospatuko du Alardea ulertzeko bi modu ezberdinekin eta, Jaizkibel jaio eta 30 urtera, adostutako irtenbiderik gabe jarraitzen duen aldarrikapenarekin.

Hondarribia Hondarribiko alardea 2024 Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Emakundek eta Arartekoak elkarrizketaren bidea aldarrikatu dute Hondarribian alarde parekidea lortzeko, ospakizunaren atarian

Bi erakundeek elkarrizketa-bideak aldarrikatu dituzte Hondarribian alarde parekidea lortzeko, eta bihar bertan izango direla berretsi dute, Jaizkibel konpainiari babes sendoa adierazteko. Deialdi honek bat egiten du emakumeak desfilean lehen aldiz parte hartzen saiatu zireneko 30. urteurrenarekin, eta bitartekaritza-prozesua hautsi ostean herrian sortutako tentsio giroarekin.

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