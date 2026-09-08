30 urteko zatiketak markatutako Alardea ospatuko dute gaur Hondarribian
Hondarribiak bere egun handia ospatuko du gaur, gizon soldaduz eta 20 emakume kantineroz osatutako Alarde tradizionalarekin eta desfile parekidearen alde egiten duen Jaizkibel konpainiarekin.
Hondarribiak bere egun handia ospatuko du gaur, irailak 8, Alardea dela eta. Desfilean emakumeen parte-hartzea ulertzeko modu ezberdinek eta duela hiru hamarkadatik mantentzen den zatiketak markatuko dute eguna.
Irunen ez bezala, Hondarribian ez daude bi desfile paralelo, alarde tradizional bat eta Jaizkibel konpainia baizik. Azken horrek urteak daramatza desfilean parte hartzea eta emakumeek soldadu gisa parte hartzea aldarrikatzen.
Alarde tradizionala, antolaketa pribatukoa, 08:55ean abiatuko da Gernikako Arbola zelaitik eta Hondarribiko kaleak zeharkatuko ditu. 20 konpainiek osatzen dute, bakoitza gizon soldaduz eta emakume kantineraz osatua.
Bestalde, Jaizkibelek 30 urte beteko ditu aurten berdintasunezko alardearen alde borrokan. Konpainiak bere kantinera hartuko du eta, ondoren, Gernikako Arbolako zelaira joango da. Handik, 07:55ean, Alde Zaharreko Kale Nagusira abiatuko da.
30 urteko aldarrikapena
Jaizkibel konpainia duela hiru hamarkada sortu zen, emakumeek soldadu gisa ere parte hartu ahal izateko alarde-eredua defendatzeko. Hiru hamarkada geroago, aldarrikapenak aurrera jarraitzen du, gatazkari irtenbiderik aurkitu gabe.
Aurtengo berrikuntza gisa, Jaizkibelek askatasuna eman die bere kideei lotuta sentitzen diren konpainiaren janzkerarekin desfilatzeko, konpainien koloreak eta sinboloak guztion ondare direla defendatzeko.
Errespeturako eta bizikidetzarako deia
Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak jardunaldia errespetuzko eta bizikidetzazko giroan egiteko eskatu du. Era berean, alde guztien arteko elkarrizketa sustatzeko deia egin die erakundeei eta agintariei, benetako berdintasunean aurrera egiteko.
Goizean zehar, Hondarribiko kaleak jendez gainezka egongo dira jaiaren une ezberdinak jarraitzeko. Jaizkibel izango da ibilbidea egingo duen lehena, 07:55etik aurrera, eta alarde tradizionala, berriz, ordubete geroago hasiko da, 08:55ean.
Desfileak arratsaldean izango dira berriro
Alardearen inguruko zatiketa ikusgai izango da berriro arratsaldean. Jaizkibel 17:00etan desfilatuko da, eta Alarde tradizionala, berriz, 17:30ean.
Horrela, Hondarribiak bere egun handia ospatuko du Alardea ulertzeko bi modu ezberdinekin eta, Jaizkibel jaio eta 30 urtera, adostutako irtenbiderik gabe jarraitzen duen aldarrikapenarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzailea oinez eta menditik iritsi zen Ondarroara
43 urteko gizona fidantzarik gabeko behin-behineko espetxealdian dago, epailearen aginduz. Ikerketaren arabera, hasieran ibilgailu batean ihes egin ondoren, oinez eta mendian zehar ibili zen Azpeitia eta Ondarroa arteko ibilbidearen zati batean, haren bila ibili ziren 48 orduetan.
Gasteizko suhiltzaileak lanean ari dira Gardelegiko zabortegian piztutako sutea amatatzeko
Gasteizko Udaleko hiru suhiltzaile-talde lanean ari dira astelehen honetako 18:00etatik aurrera Gardelegiko zabortegiaren inguruan hautemandako sute bat itzaltzeko. Sua materia organikoaren metaketa duen zabortegiaren eremu batean gertatu da.
Epaileak behin-behinean espetxera bidali du Azpeitiko taxilaria hiltzeagatik akusatutako gizona
Hilketa delitua egotzita bidali du Azpeitiko epaileak kartzelara akusatua. 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuen larunbat goizaldean Ondarroako ertzain-etxean, eta poliziaren esku egon da ordutik. Atxilotu zutenean arma bat zeukan gizonezkoak, baina oraindik ez dakite hilketan erabili zuena ote den.
41 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, bere etxebizitzan emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita
Bestalde, Gasteizko Udalak jakinarazi du 34 urteko beste gizon bat ere atxilotu dutela, bikotekide ohia etxean giltzapetu eta labana batekin mehatxu egiteagatik.
Freedom Flotilla urrian abiatuko da berriro Gazara
Freedom Flotillako tripulatzaileek iragarri dutenez, urrian berriro hartuko dute Gazarako bidea, nazioarteko komunitateak Palestinan "genozidioarekin duen konplizitatea" salatzeko, jakin arren Israelek indarkeria erabili eta atxiloketak egingo dituela.
Emakundek eta Arartekoak elkarrizketaren bidea aldarrikatu dute Hondarribian alarde parekidea lortzeko, ospakizunaren atarian
Bi erakundeek elkarrizketa-bideak aldarrikatu dituzte Hondarribian alarde parekidea lortzeko, eta bihar bertan izango direla berretsi dute, Jaizkibel konpainiari babes sendoa adierazteko. Deialdi honek bat egiten du emakumeak desfilean lehen aldiz parte hartzen saiatu zireneko 30. urteurrenarekin, eta bitartekaritza-prozesua hautsi ostean herrian sortutako tentsio giroarekin.
Jaiotza kopurua % 0,9 apaldu da Euskadin 2026ko lehen hiruhilekoan
Araban % 1,5 apaldu dira jaiotzak (527 jaiotza); Gipuzkoan, berriz, % 2,3koa izan da beherakada (1078 jaiotza), eta Bizkaian % 0,2 handitu dira erditzeak (1.640).
Bixente Igarzabal mendizale eta triatleta nafarra hil da Alpeetan izandako istripu batean
Lesakako kirolari ezaguna, 53 urtekoa, atzo hil zen eroriko baten ondorioz. Udalerrian samina da nagusi, oso pertsona ezaguna eta maitatua baitzen.
Hasi da ikasturte berria EAEn, arreta gaitasunen, bizikidetzaren eta osasun digitalaren hobekuntzan jarriz
Hezkuntza Sailak sustatutako 2025-2028 Estrategia Integralaren hedapenak markatuko ditu aurtengo eta datorren ikasturteak, beherakada demografikoak eta AAren erabilerak baldintzatuta. Nafarroan ere gaur ekin diote ikasturteari, baina oso bestelakoa da egoera.