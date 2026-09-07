BERDINTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Emakundek eta Arartekoak elkarrizketaren bidea aldarrikatu dute Hondarribian alarde parekidea lortzeko, ospakizunaren atarian

Bi erakundeek elkarrizketa-bideak aldarrikatu dituzte Hondarribian alarde parekidea lortzeko, eta bihar bertan izango direla berretsi dute, Jaizkibel konpainiari babes sendoa adierazteko. Deialdi honek bat egiten du emakumeak desfilean lehen aldiz parte hartzen saiatu zireneko 30. urteurrenarekin, eta bitartekaritza-prozesua hautsi ostean herrian sortutako tentsio giroarekin.

alarde alardea hondarribia jaizkibel parekidea mixto

Hondarribiko alarde mistoko artxiboko irudia

EITB

Azken eguneratzea

Hondarribian alardearen egun handia ospatzeko ordu gutxiren faltan, Emakundek eta Arartekoak elkarrizketa-bideak aldarrikatu dituzte herrian alarde parekidea lortzeko, eta bihar, irailak8, bertan izango direla berretsi dute, Jaizkibel konpainiari babes sendoa adierazteko. 

Deialdi honek bat egiten du emakumeak desfilean lehen aldiz parte hartzen saiatu zireneko 30. urteurrenarekin, eta bitartekaritza-prozesua hautsi ostean herrian sortutako giro nahasiarekin. Izan ere, abuztu amaieran, HAOSE alarde tradizionalaren elkarteak (emakumeak soldadu gisa parte hartzea mugatzen duen erakundeak) mahaia uztea erabaki zuen.

Emakunde: "Eskubide eta berdintasun arazoa da"

Astelehen honetan zabaldutako ohar baten bidez, Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak dei egin du "aldeen arteko elkarrizketa-guneak zaintzeko", emandako urratsak finkatzeko eta "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea errespetatuko duen" ospakizun baterantz urratsak ematen jarraitzeko.

"Ezin dugu ahaztu eskubide eta berdintasun arazoaz hitz egiten ari garela, eta azken helburua emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan, inolako bazterketarik gabe, gozatu ahal izatea izan behar duela", gogorarazi du Elgarrestak. Zentzu honetan, "elkarrizketaren garrantzia" azpimarratu du alardearen bilakaera bermeekin garatzeko eta herritarren arteko hausturan sakondu ordez, Hondarribiko gizarte-kohesioaren alde egin dezan.

Arartekoak errespetu eta bizikidetza giroa eskatu du

Ildo beretik mintzatu da Arartekoa ere. Estefania Ocariz ondokoak, agiri baten bidez, udalerriak egun handi hau "errespetu eta bizikidetza giroan" bizi ahal izateko nahia adierazi du.

Era berean tokiko agintariak animatu ditu "parte-hartzea, elkarrizketa eta ulermena sustatzen jarrai dezaten, ondare komun bat partekatuz berdintasun eragokor baterantz aurrera egiteko". Ocarizek azpimarratu du "beharrezkoa dela urratsak ematen jarraitzea emakumeek jai-ospakizunetan askatasun eta berdintasun baldintzetan parte har dezaten".

Emakunde Hondarribia Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X