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Hainbat lagun daude ikerketapean Bizkaian, futbol partidetarako sarreren iragarki faltsuekin iruzur egiteagatik

San Mamesen Athleticek jokatu zuen partida baterako sarreraren salmentarekin lotutako salaketa baten haritik abiatu zuten ikerketa. Gutxienez hiru pertsonari gertatu zaie gauza bera Euskadin: Erandioko bati, Barakaldoko bati eta Errenteriako bati. 

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EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Guardia Zibilak, Baloni operazioaren barruan, zortzi pertsona ikertu ditu —bost Portugaleten, bat Barakaldon, bat Bilbon eta beste bat Castron— iruzur jarraitua egitea egotzita. Dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea ere egotzi diete, futbol partidetarako sarrerak saltzeko iragarki faltsuak argitaratzeagatik. 

Bizkaiko Komandantziako Taldeak egin du ikerketa, eta, horri esker, Bizkaian eta Kantabrian bizi den pertsona talde batek egindako delitua argitu ahal izan da. San Mamesen Athletic Clubek jokatu zuen partida baterako sarreraren salmentarekin lotutako salaketa baten haritik abiatu zuten, hain zuzen ere, ikerketa.

Ustezko saltzaile batekin harremanetan jarri zen salaketa hori jarri zuen biktima, salerosketarako iragarkien plataforma baten bidez, eta, adostutako ordainketa egin ondoren, ez zuen sarrera jaso. Gutxienez hiru pertsonari gertatu zaie gauza bera Euskadin: Erandioko bati, Barakaldoko bati eta Errenteriako bati. Guztira 16 dira espainiar Estatuan zenbatutako biktimak.

Interneten argitaratutako iragarkien bidez saltzen zituzten sarrerak

Lehen salaketa horretatik abiatuta, iragarki horien atzean nor zegoen jakiteko ikerketa hasi zuten guardia zibilek. Iruzurgileek futbol partidetarako sarrerak eskaintzen zituzten, interneten argitaratutako iragarkietan. Horrela, salaketa jarri zuen pertsona hori adibidez, posta elektroniko bidez jarri zen iruzurgileekin harremanetan. 

Ikerketari esker, ondorioztatu dute aipatutakoa ez dela gertaera isolatu bat izan. Are gehiago, ikerketak agerian utzi du hainbat pertsonak hartu dutela parte iruzur horretan.

Bilbo Delituak Gizartea

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