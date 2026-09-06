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Ostiraletik desagertuta dagoen 82 urteko gizon baten bila ari dira Bedian

VOST Euskadik herritarren laguntza eskatu du. Hain zuzen ere, galdegin du non dagoen jakinez gero, 112 telefonora deitzeko. 1,65 metroko altuera du, eta gorpuzkera sendoa.

Agentziak | EITB

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VOST Euskadi Euskadiko larrialdietako boluntario digitalen elkarteak Emilio izeneko 82 urteko gizon bat aurkitzeko laguntza eskatu du. Gizona iragan ostiralean ikusi zuten azkenekoz, goizeko 07:20ean , Bedian (Bizkaia).

Aipatu elkarteak zabaldu duenez, 1,65 metroko altuera du desagertutako gizonak. eta gorpuzkera sendoa

Ostiralean, txanoa, betaurrekoak, Athleticeko motxila granate bat bat eta mendiko makila bat zeramatzan.

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