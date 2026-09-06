Buscan en Bedia a un hombre de 82 años desaparecido desde el viernes

La Asociación de voluntarios digitales de emergencias de Euskadi, VOST Euskadi, ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a un hombre de 82 años llamado Emilio desaparecido desde este viernes a las 07:20 horas de la mañana en el municipio vizcaíno de Bedia.



Según ha divulgado la asociación, se trata de un hombre de 1,65 metros de estatura y complexión fuerte. La última vez que se le vio vestía gorro con pompón, gafas, una mochila de color granate del Athletic e iba con un bastón de monte.



VOST Euskadi ha pedido colaboración ciudadana y, en caso de disponer alguna información sobre su paradero, llamar al 112.