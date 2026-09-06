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Buscan en Bedia a un hombre de 82 años desaparecido desde el viernes

VOST Euskadi ha pedido colaboración ciudadana y, en caso de disponer alguna información sobre su paradero, llamar al 112. Se trata de un hombre de 1,65 metros de estatura y complexión fuerte.
Euskaraz irakurri: Ostiraletik desagertuta dagoen 82 urteko gizon baten bila ari dira Bedian

Agencias | EITB

Última actualización

La Asociación de voluntarios digitales de emergencias de Euskadi, VOST Euskadi, ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a un hombre de 82 años llamado Emilio desaparecido desde este viernes a las 07:20 horas de la mañana en el municipio vizcaíno de Bedia.

Según ha divulgado la asociación, se trata de un hombre de 1,65 metros de estatura y complexión fuerte. La última vez que se le vio vestía gorro con pompón, gafas, una mochila de color granate del Athletic e iba con un bastón de monte.

VOST Euskadi ha pedido colaboración ciudadana y, en caso de disponer alguna información sobre su paradero, llamar al 112.

Bizkaia Personas Desaparecidas Sociedad Galdakao

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