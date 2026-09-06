Homenajean en Otsaportillo a todas aquellas personas que en defensa de la democracia fueron asesinadas y arrojadas a la sima de Urbasa

El Gobierno central ha comenzado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes pese a la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios. Está previsto que puedan albergar a cerca de un millar de migrantes. Por su parte, el Gobierno de Ceuta ha calificado como un "grave error" la decisión de utilizar los terrenos del puerto de la ciudad.