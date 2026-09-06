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Homenajean en Otsaportillo a todas aquellas personas que en defensa de la democracia fueron asesinadas y arrojadas a la sima de Urbasa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 36ko altxamendu militarrean hil eta Urbasako Otsaportilloko leizera jaurti zituzten errepublikanoak omendu dituzte

EITB

Última actualización

Tras el golpe militar del 36, arrojaron a la sima los cuerpos de al menos catorce personas. Gracias al ADN han conseguido identificar a 10 de ellas. En el homenaje de hoy han recordado a las víctimas y han pedido que no caigan en el olvido y que el odio y la sinrazón no se vuelvan a instalar.

Navarra Franquismo Sociedad

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