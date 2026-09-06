Cris en Ceuta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno de España toma el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de inmigrantes

Publicidad
CEUTA, 05/09/2026.-El Gobierno ha comenzado este sábado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes pese a la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado para acondicionar este lugar donde se pretende trasladar a los miles de personas que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmenar. Las carpas que el Gobierno instalará en estos terrenos portuarios está previsto que puedan albergar a cerca de un millar de migrantes.-EFE/ Reduan
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El Gobierno central ha comenzado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes pese a la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios. Está previsto que puedan albergar a cerca de un millar de migrantes. Por su parte, el Gobierno de Ceuta ha calificado como un "grave error" la decisión de utilizar los terrenos del puerto de la ciudad.

Migración Gobierno de España Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X