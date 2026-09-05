La Ertzaintza detiene en Urduliz a un hombre por lanzar botellas a tres personas

La Ertzaintza ha detenido este sábado en Urduliz (Bizkaia) a un hombre de 22 años acusado de un delito de desórdenes públicos por participar en el lanzamiento de botellas contra un joven y dos vigilantes de seguridad en la estación de metro, donde llegó a congregarse un grupo de 200 personas.

El aviso, por una pelea con lanzamiento de botellas, ha llegado sobre las 06:20 horas, según han informado las autoridades. A su llegada, los agentes han encontrado en la estación a la víctima, un joven de 22 años, junto a dos vigilantes de seguridad.

Según las primeras investigaciones, el joven había intentado mediar en un altercado previo y, a raíz de ello, varias personas han empezado a agredirle y a lanzarle objetos.

Los vigilantes han intercedido para protegerle y han recibido el impacto de varios de esos objetos, lo que les ha obligado a cerrar las puertas del recinto.

En el exterior permanecía un grupo de unas 200 personas, por lo que los agentes han pedido refuerzos.

El arrestado ya había sido detenido en una ocasión por hechos similares, según ha confirmado la Ertzaintza.

Tras las diligencias policiales, quedará a disposición judicial.