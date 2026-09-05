Las pruebas con trenes circulando por la pasante del Topo arrancan la próxima semana
La pasante ferroviaria soterrada por el centro de San Sebastián dará esta próxima semana un nuevo paso hacia la puesta en servicio, prevista para finales de año, con el inicio de las pruebas de gálibo y dinámicas de los trenes, es decir, circulando por la nueva infraestructura.
"Meteremos los primeros trenes por el túnel, para comprobar cómo se comportan en línea recta, curva, en vacío, con peso… Todo ello para comprobar que todo es correcto y funciona, para que posteriormente puedan entrar los conductores a realizar las pruebas necesarias y la formación durante unas semanas", ha detallado la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.
La responsable del Gobierno Vasco ha hecho ese anuncio en un comunicado difundido este viernes, en el que ha recordado que en junio finalizó la obra civil ferroviaria y en estos momentos el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) avanza con los remates arquitectónicos y de instalaciones y catenaria.
"Antes de Navidades nos montaremos en la infraestructura más importante de los últimos muchos años en Gipuzkoa", ha asegurado García Chueca, convencida de que supondrá "una revolución" en la movilidad de la capital donostiarra y su comarca.
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