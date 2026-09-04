Nueve heridos tras chocar cinco vehículos en la A-21, en Lumbier

Un total de nueve personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde del viernes tras colisionar cinco vehículos en la A-21 a su paso por Lumbier.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18:17 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos, diversas ambulancias, un equipo médico y patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a la altura del pk. 29 de la A-21 (Autovía del Pirineo) en Lumbier, cuando han colisionado por alcance cinco vehículos que circulaban en dirección a Jaca.

Los servicios de emergencia han trasladado al centro de salud de Sangüesa a una persona, que ha resultado herida leve, mientras que las otras ocho personas afectadas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Los heridos, de entre 55 y 73 años, han sido atendidos por diversas lesiones derivadas del accidente, principalmente traumatismos y molestias en distintas zonas del cuerpo. Cuatro de ellas presentan lesiones de carácter reservado y el resto, molestias leves.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.