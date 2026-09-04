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Seis personas resultan heridas tras el choque entre un autobús y un tranvía en Bilbao

La colisión se ha producido sobre las 14:00 horas en la Plaza Circular, cuando el conductor del autobús ha tenido que realizar una maniobra en la rotonda para evitar a un taxi que se le ha cruzado, por lo que ha chocado de manera frontal con el tranvía.
Choque entre un autobús y el tranvía en Bilbao EUROPA PRESS 04/9/2026
Choque entre una unidad de Bilbobus y un tranvía en la Plaza Circular. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

Seis personas han resultado heridas en el choque entre una unidad de Bilbobus y un tranvía que se ha producido minutos antes de las 14:00 horas de este viernes en la Plaza Circular de Bilbao. Cuatro de las personas heridas han sido  trasladadas al Hospital de Basurto

Según fuentes del Ayuntamiento, el conductor del tranvía y otras tres personas han sido trasladadas al hospital, mientras que el resto de heridos han sido atendidos en el lugar.

El choque, al parecer, se ha producido cuando el autobús de la línea A9 Hospital Santa Marina-Abando ha tenido que realizar una maniobra en la rotonda para evitar a un taxi que se le ha cruzado, por lo que ha chocado de manera frontal con el tranvía, que en ese momento cruzaba la Plaza Circular. El tráfico se ha reestablecido en la zona.

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