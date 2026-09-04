Seis personas resultan heridas tras el choque entre un autobús y un tranvía en Bilbao
Seis personas han resultado heridas en el choque entre una unidad de Bilbobus y un tranvía que se ha producido minutos antes de las 14:00 horas de este viernes en la Plaza Circular de Bilbao. Cuatro de las personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Basurto.
Según fuentes del Ayuntamiento, el conductor del tranvía y otras tres personas han sido trasladadas al hospital, mientras que el resto de heridos han sido atendidos en el lugar.
El choque, al parecer, se ha producido cuando el autobús de la línea A9 Hospital Santa Marina-Abando ha tenido que realizar una maniobra en la rotonda para evitar a un taxi que se le ha cruzado, por lo que ha chocado de manera frontal con el tranvía, que en ese momento cruzaba la Plaza Circular. El tráfico se ha reestablecido en la zona.
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