Será noticia: homicidio en Barakaldo, entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia y aviso amarillo por calor

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 4 de septiembre de 2026:

- Homicidio en Barakaldo: El hombre de 48 años tiroteado este jueves en la localidad vizcaína de Barakaldo ha fallecido, según ha confimado EITB. El suceso ocurrió sobre las 20:30 horas en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre, cuando un hombre ha disparado desde su vehículo varias veces con una escopeta.

- Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia: Iñaki Guridi entrevistará al lehendakari Imanol Pradales a partir de las 8:30 en Faktoria. Se puede seguir en directo vía streaming en orain.eus.

- Aviso amarillo por calor: Euskalmet ha decretado el aviso de nivel amarillo por temperaturas altas extremas para este viernes y sábado en Álava, en la zona de transición y en el eje del Ebro. En Navarra, Aemet ha decretado la alerta naranja por calor en la Ribera del Ebro, ya que se esperan temperaturas de más de 38 grados.