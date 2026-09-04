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Será noticia: homicidio en Barakaldo, entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia y aviso amarillo por calor

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tiroteo en Barakaldo. Foto: EITB

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 4 de septiembre de 2026:

- Homicidio en Barakaldo: El hombre de 48 años tiroteado este jueves en la localidad vizcaína de Barakaldo ha fallecido, según ha confimado EITB. El suceso ocurrió sobre las 20:30 horas en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre, cuando un hombre ha disparado desde su vehículo varias veces con una escopeta. 

- Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia: Iñaki Guridi entrevistará al lehendakari Imanol Pradales a partir de las 8:30 en Faktoria. Se puede seguir en directo vía streaming en orain.eus

- Aviso amarillo por calor: Euskalmet ha decretado el aviso de nivel amarillo por temperaturas altas extremas para este viernes y sábado en Álava, en la zona de transición y en el eje del Ebro. En Navarra, Aemet ha decretado la alerta naranja por calor en la Ribera del Ebro, ya que se esperan temperaturas de más de 38 grados. 

Barakaldo Imanol Pradales Olas de calor Sociedad

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