Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia
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La Mesa Política de EH Bildu en Nafarroa Garaia ha propuesto nuevamente a Laura Aznal como candidata a presidenta de la Comunidad Foral con el objetivo de "dar continuidad al sólido trabajo de la última década que ha permitido el avance de Nafarroa".
Tensión en Euskal Herria ante las concentraciones convocadas para hoy sobre Ceuta
El Gobierno Vasco ha reubicado cuatro concentraciones de distinto signo que se celebrarán en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Getxo con motivo de la crisis migratoria de Ceuta para "evitar altercados", una de ellas la convocada por el PP en Vitoria y el resto las de distintos grupos en contra del racismo y el fascismo.
El alcalde de Gernika defiende la nueva biblioteca mientras que los okupas exigen una alternativa "real" para mover el gaztetxe
José María Gorroño cree "inadmisible" que una okupación pueda "impedir o retrasar el desarrollo de un proyecto público destinado al conjunto de Gernika". Los jóvenes okupas, por su parte, rechazan trasladarse a Astra porque creen que este espacio “no da abasto”.
Insausti se reunirá el jueves con ayuntamientos de Donostialdea para tratar el sinhogarismo
El alcalde donostiarra ha convocado a los ayuntamientos de Pasaia, Oiartzun, Errenteria, Astigarraga, Hernani y Usurbil para abordar el problema de forma conjunta porque el sinhogarismo "trasciende a una ciudad".
Beatriz Artolazabal releva a Estefanía Beltrán de Heredia como senadora y portavoz del grupo parlamentario del PNV
Beltrán de Heredia es portavoz del PNV en el Senado desde 2020. En la práctica, este movimiento descarta a Artolazabal como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz para las elecciones municipales de 2027.
EH Bildu propone a Iker Casanova como candidato a diputado general de Bizkaia
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Zupiria descarta la connotación política en los altercados de jóvenes con la Ertzaintza y Policías Locales
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Bingen Zupiria ha vinculado los incidentes a hombres jóvenes, consumo de alcohol y otras sustancias y a la "desinhibición" en el ocio nocturno. Preguntado sobre Ceuta, ha lamentado que no se le esté exigiendo a Marruecos "que asuma su responsabilidad".
Zupiria considera "graves" los "comportamientos incívicos" contra la Policía, con "gente muy joven" involucrada
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EH Bildu fija como "primera prioridad" del curso político detener el avance del bloque reaccionario
EH Bildu ha iniciado el curso político en Pamplona, con la reunión de la Mesa Política. El secretario general de la coalición independentista, Arnaldo Otegi, ha explicado que la cita ha servido para anticiparse a los escenarios de los próximos meses. "Puede haber una presidencia en la República en Francia en manos de la extrema derecha y un gobierno en el Estado español con el señor Abascal de vicepresidente", ha dicho.