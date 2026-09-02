Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia

EH Bildu ha iniciado el curso político en Pamplona, con la reunión de la Mesa Política. El secretario general de la coalición independentista, Arnaldo Otegi, ha explicado que la cita ha servido para anticiparse a los escenarios de los próximos meses. "Puede haber una presidencia en la República en Francia en manos de la extrema derecha y un gobierno en el Estado español con el señor Abascal de vicepresidente", ha dicho.