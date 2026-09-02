STREAMING
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Entrevista al lehendakari en Euskadi Irratia

Publicidad
Lan-urte politikoa hasi berritan Euskadi Irratian eskainitako lehen elkarrizketan lehendakariak adierazi duenez, "bizi garen sarraskia ikusita, egia da hori ere kontuan hartu behar dela, baina ahaztu gabe kontratua duela sei urte sinatu zela".
18:00 - 20:00
días
:
:
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Lan-urte politikoa hasi berritan Euskadi Irratian eskainitako lehen elkarrizketan lehendakariak adierazi duenez, "bizi garen sarraskia ikusita, egia da hori ere kontuan hartu behar dela, baina ahaztu gabe kontratua duela sei urte sinatu zela".

Última actualización

Iñaki Guridi entrevista al lehendakari en Faktoria, de Euskadi Irratia. Síguelo en directo aquí.
Política Imanol Pradales

Te puede interesar

arnaldo otegi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu fija como "primera prioridad" del curso político detener el avance del bloque reaccionario

EH Bildu ha iniciado el curso político en Pamplona, con la reunión de la Mesa Política. El secretario general de la coalición independentista, Arnaldo Otegi, ha explicado que la cita ha servido para anticiparse a los escenarios de los próximos meses. "Puede haber una presidencia en la República en Francia en manos de la extrema derecha y un gobierno en el Estado español con el señor Abascal de vicepresidente", ha dicho.

Cargar más
Publicidad
X