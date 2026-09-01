EH Bildu propone a Iker Casanova como candidato a diputado general de Bizkaia
La Mesa Política de EH Bildu en Bizkaia considera que el barakaldés es la persona más adecuada para representar el proyecto del soberanismo de izquierdas.
La Mesa Política de EH Bildu en Bizkaia ha propuesto a las bases de la coalición que el portavoz de la formación soberanista en las Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova (Barakaldo, 1972), repita como candidato a diputado general del territorio en las próximas elecciones forales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.
Según explica este martes EH Bildu, la elección de Casanova se produce tras los "resultados históricos" obtenidos por la candidatura de la formación abertzale en las pasadas elecciones forales de 2023, en las que aumentó su representación hasta lograr 15 escaños.
Su figura constituye, además, una apuesta por "dar continuidad al intenso trabajo realizado" por el candidato durante los últimos cuatro años y "por seguir demostrando que EH Bildu no tiene techo en Bizkaia", destaca la formación soberanista.
La Mesa Política de EH Bildu de Bizkaia resalta que el actual portavoz en Juntas es "la persona más adecuada" para liderar el "ambicioso" proyecto que tiene la coalición para "seguir garantizando el futuro y la prosperidad" del territorio, así como "el bienestar de las personas que viven y trabajan" en él.
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