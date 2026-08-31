Sánchez descarta que Marruecos esté detrás de la crisis migratoria de Ceuta
En una entrevista en la cadena SER, el presidente del Gobierno español ha asegurado que los servicios de inteligencia no ven implicación de Marruecos en la crisis de Ceuta. Asimismo, ha señalado que la relación bilateral con Marruecos en el ámbito de la migración es "francamente positiva".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes en una entrevista en la cadena SER que no existe "ninguna información" de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o servicios extranjeros que apunte a la implicación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta. En ese sentido, ha remarcado que los datos de inteligencia no dejan "ninguna duda" sobre la no participación del país vecino en la entrada de migrantes del pasado 30 de julio.
Sánchez ha calificado la relación bilateral en materia migratoria de "francamente positiva" y ha subrayado la importancia de la colaboración con las autoridades marroquíes, afirmando que es mejor mantener una buena relación ya que, de lo contrario, la situación habría sido mucho más grave. Como ejemplo, ha recordado el amplio despliegue policial que hizo Marruecos en la zona de Castillejos para frenar las entradas en cuanto se desencadenó la crisis.
Sánchez niega "contradiciones" entre Robles y Marlaska
Asimismo, ha negado que existan contradicciones entre los ministerios del Interior y de Defensa respecto a los avisos previos del CNI, en referencia al choque entre la titular de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró que el CNI alertó, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que negó que se tuviera información previa de lo que iba a suceder.
El presidente ha admitido que existieron informes previos del CNI y de la Policía Nacional, pero ha garantizado que "no hubo ninguna información" que adelantara la gravedad de la situación: "Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características".
6000 plazas activas
El presidente del Gobierno ha avanzado que, tras el acuerdo alcanzado con Ceuta, el sistema pasará de las 3.300 plazas actuales a 6.000 plazas activas. "Quedan en Ceuta 5.000 migrantes de los cuales 1.200 son menores", ha informado Sánchez, detallando que entraron en torno a 70.000 personas de las cuales nueve de cada diez ya han retornado.
Por ello, ha concluido que "en poco tiempo vamos a tener la suficiente capacidad para acoger a los migrantes que se han quedado en Ceuta".
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