El PP vasco critica la "desfachatez" del PNV al instar a las policías españolas a irse a Ceuta

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha criticado "la desfachatez" del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al instar a las policías españolas (Guardia Civil y Policía Nacional) que "no tienen tareas en Euskadi" a irse a Ceuta.

En un mensaje publicado en redes sociales, Garrido ha asegurado que estas declaraciones de Esteban demuestran, "de nuevo, que no hay ninguna diferencia entre el PNV y EH Bildu".

"El PNV, que alienta la llegada de inmigrantes irregulares, quiere que se vayan los que ejercen competencias contra las mafias, el control de fronteras, el yihadismo, la delincuencia organizada o las aduanas", le ha censurado en alusión a la Policía Nacional y la Guardia Civil.