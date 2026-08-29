El PP vasco critica la "desfachatez" del PNV al instar a las policías españolas a irse a Ceuta
La portavoz parlamentaria ha asegurado Laura Garrido que las declaraciones de Aitor Esteban demuestran, "de nuevo, que no hay ninguna diferencia entre el PNV y EH Bildu".
La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha criticado "la desfachatez" del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al instar a las policías españolas (Guardia Civil y Policía Nacional) que "no tienen tareas en Euskadi" a irse a Ceuta.
En un mensaje publicado en redes sociales, Garrido ha asegurado que estas declaraciones de Esteban demuestran, "de nuevo, que no hay ninguna diferencia entre el PNV y EH Bildu".
"El PNV, que alienta la llegada de inmigrantes irregulares, quiere que se vayan los que ejercen competencias contra las mafias, el control de fronteras, el yihadismo, la delincuencia organizada o las aduanas", le ha censurado en alusión a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha destacado que "lo de intentar evitar que los votos al PNV se le vayan a Bildu haciéndose tan 'progre' como ellos, se les está yendo de las manos".
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