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Condenado a un año y 3 meses de prisión por elogiar a ETA en Twitter

El acusado ha admitido en el juicio que usó su cuenta de Twitter para elogiar a ETA y hacer mofa del asesinato de Carrero Blanco, al que denominó 'primer astronauta español'.

AGENCIAS | REDACCIÓN

Última actualización

Un joven de 20 años ha sido condenado hoy con una pena de un año y tres meses de cárcel y el decomiso de su móvil tras admitir en un juicio en la Audiencia Nacional que usó su cuenta de Twitter para elogiar a ETA y hacer mofa del asesinato de Carrero Blanco, al que denominó "primer astronauta español".

El acusado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal Marcelo Azkarraga, que pedía para él un año y seis meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, a cambio de admitir los hechos que se le imputaban ante el tribunal que le juzgaba.

Además de la condena de prisión, el joven ha aceptado que le sea decomisado el teléfono móvil que utilizaba para lanzar sus mensajes en Twiter y una pena de ocho años de inhabilitación absoluta, si bien su abogado ha pedido la suspensión de esta pena, a lo que el fiscal no se ha opuesto siempre y cuando se acredite que se dan los requisitos para ello.

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