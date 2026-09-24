Geroa Bai: "Navarra debe decidir qué quiere ser" 

Tras la intervención de la presidenta de Navarra, María Chivite, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura, ha llegado el turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, en orden de mayor a menor representación.

UPN acusa a Chivite de "estabilizar la sombra de la corrupción"

Así, el presidente de UPN Javier Esparza ha sido el primero en tomar la palabra y ha acusado a Chivite de haber estabilizado "la sombra de la corrupción, el fracaso en la gestion de lo público y el deterioro de nuestra comunidad". También ha criticado que la sombra de Santos Cerdán "es el hilo que mantiene unido a su Gobierno; es el principio y el fin del mismo".

"Usted no llegó a la presidencia sobre un proyecto compartido de Navarra. Llegó gracias a una operación política diseñada por Santos Cerdán, hoy investigado por presunta corrupción, y por si fuera poco, sostenida por los votos de EH Bildu, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, fue condenado por pertenencia a ETA", ha subrayado.