Geroa Bai: "Navarra debe decidir qué quiere ser"
Su portavoz Pablo Azcona ha abogado por una Navarra "diversa". "Hay que aprovechar el autogobierno para garantizar esa diversidad. Navarra no puede limitarse a gestionar el día a día; debe decidir qué quiere ser. Queremos un territorio fuerte, con servicios públicos sólidos y diversidad cultural", ha opinado.
Tras la intervención de la presidenta de Navarra, María Chivite, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura, ha llegado el turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, en orden de mayor a menor representación.
UPN acusa a Chivite de "estabilizar la sombra de la corrupción"
Así, el presidente de UPN Javier Esparza ha sido el primero en tomar la palabra y ha acusado a Chivite de haber estabilizado "la sombra de la corrupción, el fracaso en la gestion de lo público y el deterioro de nuestra comunidad". También ha criticado que la sombra de Santos Cerdán "es el hilo que mantiene unido a su Gobierno; es el principio y el fin del mismo".
"Usted no llegó a la presidencia sobre un proyecto compartido de Navarra. Llegó gracias a una operación política diseñada por Santos Cerdán, hoy investigado por presunta corrupción, y por si fuera poco, sostenida por los votos de EH Bildu, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, fue condenado por pertenencia a ETA", ha subrayado.
PSN apuesta por el crecimiento económico, por el empleo digno y por más derechos
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, en la misma línea que la presidenta, ha comenzado su discurso hablando sobre el futuro de Navarra. "Queremos crecimiento económico, empleo digno y más derechos", ha reclamado.
A su juicio, existen dos modelos sociales en Navarra: el progresista y el de UPN. "El segundo es un modelo de sálvese quien pueda", ha dicho.
Sin entrar en las graves acusaciones formuladas por Esparza sobre el caso Cerdán, ha continuado su intervención defendiendo los servicios públicos. "Seguiremos protegiendo nuestro verdadero tesoro y sabemos que debemos mejorar nuestros servicios públicos; en sanidad, por ejemplo", ha añadido.
Esparza no ha estado en el hemiciclo durante la intervención de Unzu.
EH Bildu pide "respuestas constructivas"
La portavoz de EH Bildu y candidata a la presidencia, Laura Aznal, ha señalado que se avecina un ciclo electoral —y un año— "intenso". "Debemos seguir construyendo mayorías amplias capaces de frenar al bloque regresivo —PP, Vox y UPN—.
"Ante el sombrío panorama que se avecina, hacen falta entusiasmo y respuestas constructivas; esperanza, sin caer en el catastrofismo", ha considerado.
"Existe una mayoría en Navarra a favor del progreso. El futuro empieza hoy. Es hora de hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Estamos a punto de entrar en un largo ciclo electoral que, si sale mal, podría conducir a retrocesos. La mera resistencia ya no basta; es momento de actuar, porque vivimos tiempos convulsos y nos aguardan grandes cambios. Se nos exige un ejercicio de responsabilidad colectiva", ha defendido.
Geroa Bai: "Navarra debe decidir qué quiere ser"
En el turno de Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona ha pedido confianza "ante el sombrío panorama que se avecina". "Navarra debe decidir qué quiere ser", ha indicado.
En ese sentido, ha abogado por una Navarra "diversa". "Hay que aprovechar el autogobierno para garantizar esa diversidad. Navarra no puede limitarse a gestionar el día a día; debe decidir qué quiere ser. Queremos un territorio fuerte, con servicios públicos sólidos y diversidad cultural", ha opinado.
Azcona también ha dicho que "no podemos aceptar que se tomen decisiones en Madrid sin tener en cuenta nuestras necesidades".