Geroa Bai: "Nafarroak zer izan nahi duen erabaki behar du"
Pablo Azcona bozeramaileak "Nafarroa dibertso" baten alde egin du. "Autogobernua baliatu behar dugu aniztasun hori bermatzeko. Nafarroa ezin da egunez egunekoa kudeatzera mugatu, zer izan nahi duen erabaki behar du. Lurralde sendo bat nahi dugu, zerbitzu publiko irmoak eta aniztasun kulturala dituena", iritzi dio.
Maria Chivite Nafarraoko presidenteak ireki du gaur Foru Komunitatearen egoerari buruz Parlamentuan egiten ari diren eztabaida, eta gainerako talde parlamentarioen hitzarteak izan dira horren ondoren.
UPN Chiviteri egotzi dio "ustelkeriaren itzala egonkortu izana"
UPNren presidente Javier Esparza izan da berba egiten lehenengoa. Nafarroako presidentearen aurka gogor aritu da. Alde batetik, egotzi dio "ustelkeriaren itzala, publikoaren kudeaketaren porrota eta Nafarroako erkidegoaren gainbehera" sustatu izana. Bortitz kritikatu du, halaber, Santos Cerdanen itzalari esker dagoela Gobernua "lotuta".
"Santos Cerdanek diseinatutako operazio politiko bati esker heldu zinen Presidentetzara, hots, ustelkeriagatik ikertzen ari diren gizabanako bati esker. Hori gutxi balitz, EH Bilduk eusten du zuen Gobernua, ETAko kide izateagatik zigortutako Arnaldo Otegi buru duen koalizioak", aurpegiratu dio.
Hazkunde ekonomikoa, enplegu duina eta eskubide gehiago eskatu ditu PSNk
Presidentearen ildo beretik zuzendu du bere hitzaldia PSNren bozeramaile Ainhoa Unzuk. Nafarroaren etorkizuna ahotan, "hazkunde ekonomikoa, enplegu duina eta eskubide gehiago" eskatu ditu.
Horren iritzian, bi eredu sozial ditu Nafarroak: aurrerakoia eta UPNrena.
Esparzak Chiviteri egindako eraso larria bazter utzita, zerbitzu publikoen aldeko defentsa eginez jarraitu du diskurtsoa. "Gure benetako altxorra babesten jarraituko dugu, eta jakin badakigu zerbitzu publikoak hobetu egin behar ditugula; osasun arloan, adibidez", erantsi du.
EH Bilduk "erantzun konstruktiboak" galdegin ditu
EH Bilduren eledun eta Presidentetzarako hautagai Laura Aznalek adierazi du ikasturte eta hauteskunde aro "bizia" datorrela. "Gehiengo zabalak eraikitzen jarraitu behar dugu, bloke atzerakoiari —PP, Vox eta UPN— bidea ixteko", esan du.
"Iristear dauden garai ilunen aurrean, gogoa eta erantzun konstruktiboak behar ditugu; itxaropena, baina katastrofismoan erori gabe", iritzi dio.
"Gehiengo aurrerakoi bat dugu Nafarroan. Etorkizuna gaur hasten da. Orain arte egin ez dena egiteko ordua da. Hauteskunde ziklo luze batean sartzear gaude, eta gaizki badoa, atzera egin dezakegu. Eustea ez da nahikoa, ekiteko ordua da, garai zaila bizi dugulako, eta aldaketa handiak hel daitezkeelako. Erantzukizun kolektiboa behar dugu", defendatu du.
Geroa Bai: "Navarra debe decidir qué quiere ser"
Geroa Bairen txandan, taldeko eledun Pablo Azconak konfiantza eskatu du "heltzear dagoen agertoki goibelaren aurrean". "Nafarroak zer izan nahi duen erabaki behar du", adierazi du.
"Nafarroa anitz" baten alde egin du, bestalde. "Autogobernua baliatu behar dugu aniztasun hori bermatzeko. Nafarroa ezin da egunez egunekoa kudeatzera mugatu, zer izan nahi duen erabaki behar du. Lurralde sendo bat nahi dugu, zerbitzu publiko irmoak eta aniztasun kulturala dituena", iritzi dio.
Era berean, azpimarratu du Madrildik ez dituztela erabakiak hartu "gure beharrak aintzat izan gabe".