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Erandio eremu tentsionatu izendatzeko prozesua azkartzeko agindua eman duela iragarri du Denis Itxasok
Behin hori martxan jarrita, legea aplikatu eta babes mekanismoak aktibatu daitezen nahi du sailburuak.
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