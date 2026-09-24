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Erandio eremu tentsionatu izendatzeko prozesua azkartzeko agindua eman duela iragarri du Denis Itxasok

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Behin hori martxan jarrita, legea aplikatu eta babes mekanismoak aktibatu daitezen nahi du sailburuak. 

Denis Itxaso Etxebizitza Erandio Politika

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