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Insaustik nabarmendu du Topo berria martxan jartzea "etapa berria" izango dela donostiarrentzat
Jon Insausti Donostiako alkateak nabarmendu duenez, Euskotrenen trenbide-pasabide berria (Topoa) Donostiako erdigunetik abiatzea "etapa berri bat" izango da donostiarrentzat. "Trenbide-azpiegitura berri honek auzoak eta Donostialdeko udalerriak hurbilduko ditu eta hiriaren bizitzarako guneak berreskuratzeko aukera emango du", ospatu du.
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