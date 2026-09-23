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Insaustik nabarmendu du Topo berria martxan jartzea "etapa berria" izango dela donostiarrentzat

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Jon Insausti Donostiako alkateak nabarmendu duenez, Euskotrenen trenbide-pasabide berria (Topoa) Donostiako erdigunetik abiatzea "etapa berri bat" izango da donostiarrentzat. "Trenbide-azpiegitura berri honek auzoak eta Donostialdeko udalerriak hurbilduko ditu eta hiriaren bizitzarako guneak berreskuratzeko aukera emango du", ospatu du.

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