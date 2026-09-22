Arabak trenbide sektorea berritzeko zentro teknologikoa izango du Laudion
Hala iragarri du Ramiro Gonzalez ahaldun nagusiak Politika Orokorreko Osoko Bilkuraren lehen saioan. Era berean, EAJren eta PSE-EEren arteko gobernuak aurrera jarraitzearen alde egin du.
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak iragarpen garrantzitsuak egin ditu astearte honetan Arabako Batzar Nagusietan egindako osoko bilkuran, Aiaraldeko eskualdearen etorkizun ekonomiko eta industriala indartzeko helburuarekin. Zehazki, esan du trenbide sektorearen berrikuntzarako zentro teknologiko bat eraikiko dutela Laudion, eta ikus-entzunezko hub bat, Amurrion.
Gonzalezek legegintzaldian zehar egindako ekimen nagusiak azaldu ditu, eta proiektu berriak iragarri ditu Arabako Lurralde Historikoaren Politika Orokorrari buruzko eztabaidaren lehen saioan.
Ildo horretan, adierazi du Arabako Foru Aldundia trenbide sektorearen berrikuntzarako zentro teknologiko bat garatzen ari dela, sektoreko enpresen parte-hartzearekin eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzarekin. Gonzalezek zehaztu du egoitza hori Laudion kokatuko dela, eta helburua dela industria sektore horri "behin betiko bultzada" ematea.
Ikus-entzunezkoen "hub" bat, Amurrion
Era berean, bere hitzaldian Gonzalezek adierazi du ikus-entzunezko hub bat ezarriko dela Amurrion, prestakuntza teknikoak egiteko, baliabide teknikoak grabatzeko eta alokatzeko eramuak eta ekoizpenetarako beste zerbitzu batzuk izango dituena. Horretarako "nazioartean punta-puntakoa den" ekoiztetxe baten laguntzaz ere mintzatu da.
Guardian Llodiori dagokionez, ahaldun nagusiak azaldu du "diskrezio handiz" ari direla lanean, eta Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak eragile pribatuek akordioa amaitzeko nahikotzat jotzen duten konpromisoa itxi dutela nabarmendu du.
Tubos Reunidosen etorkizunaz ere "oso kezkatuta" dagoela adierazi du, arlo industrialean, Ramiro Gonzalezek "pizgarri fiskal berriak" iragarri ditu lurraldea "dibertsifikatzeko" eta Araba "erreferente" gisa kokatzeko farmazia sektorearekin eta biozientziekin lotutako ekimenetan.