ELKARRIZKETA "EGUN ON EUSKADI"-N

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anduezak hauteskundeei begira egotea leporatu die EH Bilduri eta "bereziki" EAJri

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEren idazkari nagusiak esan du balitekeela jeltzaleak "urduri" egotea, eta horregatik omen dabiltza hauteskundeei begira "aurkezpenak, marketing elektorala, erreleboak..." egiten.

Eneko Andueza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X