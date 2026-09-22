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Anduezak hauteskundeei begira egotea leporatu die EH Bilduri eta "bereziki" EAJri
PSE-EEren idazkari nagusiak esan du balitekeela jeltzaleak "urduri" egotea, eta horregatik omen dabiltza hauteskundeei begira "aurkezpenak, marketing elektorala, erreleboak..." egiten.
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