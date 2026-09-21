Sanchezek eskatu du gorrotoaren aurrean axolagabe ez agertzeko, Negu Gorriak elkarteak jasandako erasoaren harira
"Eraikitzea asko kostatu zaigun gizarte demokratiko batean bizi gara. Ezin gara gorrotoaren normalizazioaren aurrean axolagabe agertu", adierazi du Sanchezek X sare sozialean, "indarkeria ez da inoiz bidea", gaineratuta.
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek elkartasuna adierazi die Ceuta Ya! alderdiko diputatu Julia Ferrerasi, Rafael Borrego ekintzaileari eta Sofia Canovas abokatuari, Negu Gorriak/Derecho a Techo gobernuz kanpoko erakunde iruindarraren iritsieran, Ceutako bizilagunek egindako protestetan pairatu zituzten erasoengatik.
"Eraikitzea asko kostatu zaigun gizarte demokratiko batean bizi gara. Ezin gara gorrotoaren normalizazioaren aurrean axolagabe agertu", adierazi du Sanchezek X sare sozialean, "indarkeria ez da inoiz bidea", gaineratuta.
Sanchezek, halaber, "gobernuz kanpoko erkundeetako kide guztien lan humanitarioa" eskertu du, migrazio krisiaren aurrean izaten ari diren jokabideagatik.
Gazteria eta Haurtzaro ministro Sira Regok ere babesa eta maitasuna adierazi die erasotuei. Ildo horretan, eskuinari eta ultraeskuinari leporatu die Ceutako diputatuaren eta ekintzaileen aurkako erasoa eragin duen "giroa" sortzea. Horren ustez, hitzak ez dira "neutralak" eta "inbasioaz" hitz egiteak hiriko elkarbizitzan aldaketa ekarri du.
Alderdi batzuek indarkeria eragiten dute
Bestalde, Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministro Jose Manuel Albares kezkatuta agertu da Ceutan izandako erasoagatik; izan ere, esan duenez, bizikidetzaren oinarria beti izan da "aniztasuna, pertsonen jatorria eta sinesmena edozein direla ere".
Ceutak erasoa gaitzetsi du
Ceutako Gobernuak Ferreras diputatuak jasandako erasoa gaitzetsi du, nahiz eta ulertzen duen ceutarrak "egoerarekin nekatuta" egotea. "Halere, indarkeria ez da bidea", nabarmendu du.
Dela Ceutako hiriak, dela Gobernuko ordezkaritzak gogor salatu dute diputatuaren aurkako erasoa. Biek ala biek elkartasuna eta babesa agertu dizkiete erasoaren biktima guztiei, eta indarkeria mota guztiak gaitzetsi dituzte.